но это для нас был плюс.



Проехали все места, по времени не ограничивали, останавливались везде, где было красиво и где попросили, Батал везде нас ожидал в машине.

На Рица покатались на катамаранах.

Обедать в предложенном ресторане не стали, там не очень хорошие отзывы. Попросили отвезти на набережную после экскурсии в Гагры и там пообедали.

Батал прекрасен!!! ♥️



По умолчанию экскурсия на Тойота Приус, за день до экскурсии предложили за 1000р поменять авто на минивен, мы отказались. В итоге к вечеру сообщили о бонусе, что будет минивен.



Вход в парке 700р и человека, об этом сообщили заранее. Но нигде мы на дороге и на КПП не видели, чтобы гид купил билеты в парк. По всей видимости организаторы не покупают билеты, а оставлюят лишние 700р с чел себе. А страдает национальный парк, что не приятно.



В целом все очень понравилось!