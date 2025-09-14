Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
6792 ₽
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим14 сентября 2025Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В общем всячески рекоммендуем всем.
- ППавел4 сентября 2025Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
- ЕЕкатерина27 августа 2025Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал,
- ЮЮлия26 августа 2025Прекрасная экскурсия, Сергей прекрасный экскурсовод, нам всё понравилось
- ВВероника26 июля 2025Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ, обаятельный организатор Сергей позволили насладиться о. Рица и г. Гагра, а также влюбиться в Абхазию. Комфортный авто с кондиционером, остановки в самых красивых локациях. Все безопасно и на высшем уровне!
- ЮЮлия16 июля 2025Хорошая экскурсия, вежливый и внимательный экскурсовод Гамлет. Мы остались довольны.
- ССофья13 июля 2025Отличная экскурсия! Вежливый экскурсовод Манучар, заинтересованный в своих пассажирах! Спокойная обстановка, комфортное авто с кондиционером, незабываемой красоты природа. Все везде
- ААркадий7 июля 2025Сергей отличный гид, приятный человек и комфортный водитель. Ездили на Рицу впятером с друзьями. Минивэн чистейший и очень удобный. Несмотря
- ГГайдукова11 июня 2025Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию к озеру Рица. И по Старой Гагре. Мы не упустили ни одного живописного места,
- ААнна7 апреля 2025Большое спасибо Сергею. Выбрать индивидуальную экскурсию было лучшим решением. Интересно, живописно и с комфортом мы посетили о. Рица и все достопримечательности по пути. Ничего лишнего, никаких дегустаций по нашей просьбе, только шикарные виды и история прекрасной страны.
Однозначно рекомендую этого гида!
- ААлександр24 ноября 2024Добрый день!
Брали индивидуальную однодневную экскурсию в Абхазии 23.11.24. Сергей показал нам самые красивые места, очень интересно с исторической точностью преподносил
- ААлександра11 ноября 2024Было великолепно,никаких лишних остановок,насытились экскурсией без лишней воды и развода,интересные истории,гид один из лучших на нашей памяти,машина супер комфортная,если поедем еще раз в Абхазию,то знаем,рекомендовать и к кому самим обратиться👌
- ШШестеркина31 октября 2024Все прошло отлично, рекомендую
- ЯЯна13 октября 2024Сергей провел увлекательную экскурсию- поездку по основным природным достопримечательным местам в соответствии с маршрутом. Делали много остановок для красивых фотографий.
- ЮЮлия12 октября 2024Отличная поездка, нашим гидом был Батал, предупредительный, вежливый и к тому же аккуратный водитель. Мы доплачивали за посещение дачи Сталина.
- ККатаева18 сентября 2024Ездили на экскурсию озеро Рица 17 сентября. Водитель и гид был Батал. Интересный, отзывчивый человек. Повозил нас везде, где мы
- ООльга7 сентября 2024Были в Гагра и озеро Рица. Нас 4 человека. Экскурсия индивидуальная. Природа шикарная, виды отличные. Но с гидом нам не
- ААлександр6 сентября 2024Станислав очень интересный гид. Показал новые и интересные места. Рассказал о быте местных жителей. Экскурсией остался доволен
- ММария5 сентября 2024С нами был гид Батал, очень много и интересно рассказывал о жизне и быте в Абхазии. Минимум исторической экскурсионной информации,
- ССабирова3 сентября 2024Нет слов, одни эмоции.
Гид прекрасно знает историю, любит свой город и выкладывается на 100%.
Были в большем количестве мест, чем ожидали.
Первым делом приехав в Абхазию советую сходить именно на эту экскурсию.
10 из 10.
