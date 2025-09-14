Мои заказы

Храм Святого Ипатия – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Святого Ипатия» в Гагре, цены от 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
5 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
На машине
6 часов
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
6792 ₽7990 ₽ за всё до 7 чел.
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
На машине
6 часов
Аудиогид
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    14 сентября 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Спасибо Сергею за интересную экскурсию. Всегда действовал корректно, интересно рассказывал, делал там, где просили остановки. В общем всячески рекоммендуем всем.
  • П
    Павел
    4 сентября 2025
    Завораживающая Гагра прошлого
    Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
    Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал,
    читать дальше

    показал, подождал, останавливались в отличных местах для фото и покушать! Кафе "Сойка" для обеда-это отдельный кайф! Не хотелось оттуда уходить! Красивый вид на горную реку и вкусная кухня! Обязательно будем рекомендовать друзьям и сами ещё раз вернёмся! Спасибо большое, Сергею!

    Нам понравилось всё! И организация, и Сергей, и авто, и экскурсия! Все прошло с комфортом, ненавязчиво, интересно! Встретил, покатал, рассказал,
  • Ю
    Юлия
    26 августа 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Прекрасная экскурсия, Сергей прекрасный экскурсовод, нам всё понравилось
    Прекрасная экскурсия, Сергей прекрасный экскурсовод, нам всё понравилось
  • В
    Вероника
    26 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ, обаятельный организатор Сергей позволили насладиться о. Рица и г. Гагра, а также влюбиться в Абхазию. Комфортный авто с кондиционером, остановки в самых красивых локациях. Все безопасно и на высшем уровне!
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Хорошая экскурсия, вежливый и внимательный экскурсовод Гамлет. Мы остались довольны.
  • С
    Софья
    13 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Отличная экскурсия! Вежливый экскурсовод Манучар, заинтересованный в своих пассажирах! Спокойная обстановка, комфортное авто с кондиционером, незабываемой красоты природа. Все везде
    читать дальше

    подскажут, покажут, остановят, где нужно, где удобно. На наше бронирование откликнулись очень быстро, что очень ценно, т. к. у нас оставался последний день перед отъездом.

    Отличная экскурсия! Вежливый экскурсовод Манучар, заинтересованный в своих пассажирах! Спокойная обстановка, комфортное авто с кондиционером, незабываемой красоты природа. Все везде
  • А
    Аркадий
    7 июля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сергей отличный гид, приятный человек и комфортный водитель. Ездили на Рицу впятером с друзьями. Минивэн чистейший и очень удобный. Несмотря
    читать дальше

    на то, что некоторые из были и в Абхазии и на этом маршруте — узнали новое и интересное. Сергею — спасибо. Вам — рекомендую.

  • Г
    Гайдукова
    11 июня 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию к озеру Рица. И по Старой Гагре. Мы не упустили ни одного живописного места,
    читать дальше

    с полным погружением смогли окунуться в колорит прекрасной Абхазии!
    Сергей прекрасный рассказчик и внимательный экскурсовод. С пониманием относится к просьбам путешественников. Однозначно рекомендую!!

    Огромное спасибо Сергею за индивидуальную экскурсию к озеру Рица. И по Старой Гагре. Мы не упустили ни одного живописного места,
  • А
    Анна
    7 апреля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Большое спасибо Сергею. Выбрать индивидуальную экскурсию было лучшим решением. Интересно, живописно и с комфортом мы посетили о. Рица и все достопримечательности по пути. Ничего лишнего, никаких дегустаций по нашей просьбе, только шикарные виды и история прекрасной страны.
    Однозначно рекомендую этого гида!
    Большое спасибо Сергею. Выбрать индивидуальную экскурсию было лучшим решением. Интересно, живописно и с комфортом мы посетили о. Рица и все достопримечательности по пути. Ничего лишнего, никаких дегустаций по нашей просьбе, только шикарные виды и история прекрасной страны.
  • А
    Александр
    24 ноября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Добрый день!
    Брали индивидуальную однодневную экскурсию в Абхазии 23.11.24. Сергей показал нам самые красивые места, очень интересно с исторической точностью преподносил
    читать дальше

    информацию про Абхазию в целом и про достопримечательности в частности.
    Наши сердца покорило озеро Рица - волшебное место!
    Благодарим Сергея за увлекательное приключение по Абхазии!

    Добрый день!
  • А
    Александра
    11 ноября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Было великолепно,никаких лишних остановок,насытились экскурсией без лишней воды и развода,интересные истории,гид один из лучших на нашей памяти,машина супер комфортная,если поедем еще раз в Абхазию,то знаем,рекомендовать и к кому самим обратиться👌
  • Ш
    Шестеркина
    31 октября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло отлично, рекомендую
  • Я
    Яна
    13 октября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сергей провел увлекательную экскурсию- поездку по основным природным достопримечательным местам в соответствии с маршрутом. Делали много остановок для красивых фотографий.
    читать дальше

    Рассказал много фактов из истории и жизни абхазского народа. Было легко и интересно! Учел все наши пожелания. Внимательный и отзывчивый гид. Спасибо большое за приятное знакомство с Абхазией!

  • Ю
    Юлия
    12 октября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Отличная поездка, нашим гидом был Батал, предупредительный, вежливый и к тому же аккуратный водитель. Мы доплачивали за посещение дачи Сталина.
    читать дальше

    А в самом начале гид завез нас на отличный зиплайн. По окончании экскурсии - на ужин. По времени подстраивался под нас. Все понравилось, спасибо!

    Отличная поездка, нашим гидом был Батал, предупредительный, вежливый и к тому же аккуратный водитель. Мы доплачивали за посещение дачи Сталина.
  • К
    Катаева
    18 сентября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Ездили на экскурсию озеро Рица 17 сентября. Водитель и гид был Батал. Интересный, отзывчивый человек. Повозил нас везде, где мы
    читать дальше

    хотели побывать. Останавливался на красивых локациях, рассказывал интересные истории. По сути, выполнял все наши "капризы". А четыре девушки - это не все мужчины выдержат 😀 Нам же у каждого камешка, у каждого кустика надо пофотографироваться. У Батала ангельское терпение. И колоссальное спокойствие, которое очень располагает к себе. Рекомендуем этого гида и эту экскурсию. Вы точно останетесь под приятным впечатлением.

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Были в Гагра и озеро Рица. Нас 4 человека. Экскурсия индивидуальная. Природа шикарная, виды отличные. Но с гидом нам не
    читать дальше

    очень повезло. Бронировали с Сергеем, но он нас решил вдруг передать коллеге Манчо. За это конечно сообщил, что повышен класс автомобиля на минивен. Хотя он нам и не нужен был, задним рядом мы и не пользовались,да и минивен так себе(окно заднее открывается только с одной стороны), а виды там шикарные хотелось бы фоткать, но через стекло сами понимаете.
    Да ещё гид скучный, ничего толком не рассказывал, на вопросы наши отвечал односложно. А если что то рассказывал, то как то скомкано что ли, без искры и интереса к теме.
    В общем как будто ездили с молчаливым водителем такси. Это очень испортило поездку конечно.

  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Станислав очень интересный гид. Показал новые и интересные места. Рассказал о быте местных жителей. Экскурсией остался доволен
    Станислав очень интересный гид. Показал новые и интересные места. Рассказал о быте местных жителей. Экскурсией остался доволен
  • М
    Мария
    5 сентября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    С нами был гид Батал, очень много и интересно рассказывал о жизне и быте в Абхазии. Минимум исторической экскурсионной информации,
    читать дальше

    но это для нас был плюс.

    Проехали все места, по времени не ограничивали, останавливались везде, где было красиво и где попросили, Батал везде нас ожидал в машине.
    На Рица покатались на катамаранах.
    Обедать в предложенном ресторане не стали, там не очень хорошие отзывы. Попросили отвезти на набережную после экскурсии в Гагры и там пообедали.
    Батал прекрасен!!! ♥️

    По умолчанию экскурсия на Тойота Приус, за день до экскурсии предложили за 1000р поменять авто на минивен, мы отказались. В итоге к вечеру сообщили о бонусе, что будет минивен.

    Вход в парке 700р и человека, об этом сообщили заранее. Но нигде мы на дороге и на КПП не видели, чтобы гид купил билеты в парк. По всей видимости организаторы не покупают билеты, а оставлюят лишние 700р с чел себе. А страдает национальный парк, что не приятно.

    В целом все очень понравилось!

    С нами был гид Батал, очень много и интересно рассказывал о жизне и быте в Абхазии. Минимум исторической экскурсионной информации,
  • С
    Сабирова
    3 сентября 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нет слов, одни эмоции.
    Гид прекрасно знает историю, любит свой город и выкладывается на 100%.
    Были в большем количестве мест, чем ожидали.
    Первым делом приехав в Абхазию советую сходить именно на эту экскурсию.
    10 из 10.
    Нет слов, одни эмоции

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Завораживающая Гагра прошлого
  3. Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Храм Святого Ипатия" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 9500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Храм Святого Ипатия», 69 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь