Экскурсия предлагает уникальное путешествие по каньонам Хашупсе на внедорожниках. Туристы пересекут реку и смогут пройти каньоны вброд или на сапборде. Малый каньон Хашупсе также доступен для пеших прогулок или сапбординга.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Проезд на внедорожнике по живописным местам
- 🏞️ Прогулка по каньонам Хашупсе
- 🛶 Возможность пройти маршрут на сапборде
- 🎣 Обед с уловом на форелевом хозяйстве
- 📸 Фотосессия у Белых скал
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Каньоны Хашупсе
- Белые скалы
Описание экскурсии
- Мы проедем на внедорожнике по живописному ущелью вдоль реки Хашупсе — частично по бездорожью и через русло реки в двух местах.
- На месте переоденемся в купальные костюмы и отправимся по каньону длиной около 1,5 км. Маршрут можно пройти вброд или по желанию на сапборде.
- Переедем на внедорожнике к малому каньону Хашупсе, где также можно пройтись пешком или продолжить путь на сапах.
- Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов.
- Финальной точкой маршрута станут Белые скалы — место удивительной красоты. Здесь можно искупаться или устроить живописную фотосессию на фоне светлых известняков и бирюзовой воды.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожниках Nissan Patrol.
- Дорога до первого каньона займёт 1 час.
- Дополнительно оплачиваются въезд к каньону — 200 ₽ за чел. и обед — по желанию.
- Перед поездкой на сапах проведём инструктаж по технике безопасности.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 2143 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.Задать вопрос
