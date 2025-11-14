Рауль — ваша команда гидов в Гагре

Провели экскурсии для 2143 туристов

Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.