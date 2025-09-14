читать дальше

научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра.

В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила).

Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).