Водная прогулка
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
«Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица»
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Рыбалка на горных реках Абхазии
Индивидуальная прогулка с рыбалкой в горах Абхазии: форель, сиг, кефаль. Увидите Юпшарский каньон и Голубое озеро. Удобная одежда обязательна
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
«Чаще всего для рыбалки мы выбираем Юпшарское озеро, если рыба не клюет перебираемся на Гегу, Бзыбь или на озеро Рица, если и здесь не везет — можем заехать на форелевое хозяйство»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Готовы к приключению в Гагре? Путешествие по каньонам Хашупсе, обед в форелевом хозяйстве и фотосессия у Белых скал - незабываемый день гарантирован
«Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий14 сентября 2025Экскурсия супер Адгур прекрастно знает свое дело, прокатил по красивейшим местам, рыбалка супер поймали форельку, погуляли по горной реке. Прекрасный человек и отличный рыбак спасибо.
- ЯЯна2 сентября 2025Мы живём на Урале и иногда ходим на рыбалку. Было интересно побывать на рыбалке на горной реке. И когда увидели
- ООксана27 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на отсутствие улова)) Рустам, зная о том, что мы совсем не рыбаки, очень подробно и
- ГГеоргий15 сентября 2024Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
- ААндрей6 сентября 2024Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
- EElena29 августа 2024Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
- ТТатьяна16 августа 2024В нашу поездку в красивую и ласковую Абхазию решили, что пора отклониться от известных туристических троп и попробовать что-то необычное.
- ННадежда8 августа 2024Мы остались очень довольны проведенным временем вместе с нашим проводником и наставником Леонидом! Я вообще не поклонник рыбалки, в основном
- ААндрей31 августа 202331.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
- ННаталья22 августа 2023Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
- ММихаил11 августа 2023Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
- ММария3 сентября 2022Все прошло просто замечательно - красивейшие пейзажи, азарт и немного рыболовного экстрима в горных реках, а самое главное опытный, доброжелательный
- ИИгорь24 августа 2022Увидели всё великолепие этих мест. Пожелание лучше ловисься рыбе. Особая благодарность профессионалу гиду- водителю, доброму весёлому человеку Рустаму.
- ННиколай7 августа 2022Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в ней форель нужно потрудиться. Очень понравилось и спасибо гиду Рустаму за его организацию и заботу о туристах.
- ООльга30 июля 2022Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
Рыбалка удалась!
- LLena27 июля 2022Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько красоты и хотелось фотографировать
- ССергей17 июля 2022Наш Вожатый Денис - красава!!! За всё время пути всё рассказывал, показывал. Лёгкий в общении. Места рыбалок вообще не поддаются описанию по красоте! Рекомендую и советую!!! Впечатлений выше крыши!!! Доставил до дома уставшими, но исключительно довольными!!!
- ККристина5 июля 2022Были на рыбалке с Денисом. Мы впервые в Абхазии. И рыбалка в горах нас впечатлила. Дикая природа: чистые бурлящие реки,
- ВВалерия4 июля 2022Спасибо Денису за прекрасное времяпрепровождение!!! Очень много всего узнали об Абхазии, о рыбалке и многом другом, с удовольствие поедем ещё!
