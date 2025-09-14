Мои заказы

Рыбалка в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Гагре, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбалка на горных реках из Гагры
На машине
5 часов
27 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
«Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица»
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Рыбалка на горных реках Абхазии
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Рыбалка на горных реках Абхазии
Индивидуальная прогулка с рыбалкой в горах Абхазии: форель, сиг, кефаль. Увидите Юпшарский каньон и Голубое озеро. Удобная одежда обязательна
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
«Чаще всего для рыбалки мы выбираем Юпшарское озеро, если рыба не клюет перебираемся на Гегу, Бзыбь или на озеро Рица, если и здесь не везет — можем заехать на форелевое хозяйство»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
На машине
7 часов
Водная прогулка
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Готовы к приключению в Гагре? Путешествие по каньонам Хашупсе, обед в форелевом хозяйстве и фотосессия у Белых скал - незабываемый день гарантирован
«Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    14 сентября 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Экскурсия супер Адгур прекрастно знает свое дело, прокатил по красивейшим местам, рыбалка супер поймали форельку, погуляли по горной реке. Прекрасный человек и отличный рыбак спасибо.
    Экскурсия супер Адгур прекрастно знает свое дело, прокатил по красивейшим местам, рыбалка супер поймали форельку, погуляли по горной реке. Прекрасный человек и отличный рыбак спасибо.
  • Я
    Яна
    2 сентября 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы живём на Урале и иногда ходим на рыбалку. Было интересно побывать на рыбалке на горной реке. И когда увидели
    читать дальше

    эту экскурсию, очень обрадовались этой возможности. Тем более, что Адгур был нам уже знаком по экскурсии в Новый Афон.
    От рыбалки мы хотели не улова, а впечатлений, потому что даже на наших уральских реках зачастую возвращались без рыбы.
    Спасибо большое Адгуру, что взял нас с собой. Мы словили и впечатления, и красоту природы горной Абхазии, а главное, опыт рыбалки от опытного рыбака на новую для нас снасть. Считаю, что это стоит многого.
    Если честно, не понимаю туристов, которые едут на рыбалку не ради процесса, а ради рыбы. Гарантированно поймать рыбу можно на платниках. Мы же ценим красоту природы и общение с ней.
    Адгур поймал для нас три форели, так что без рыбы мы все равно не остались.
    А после рыбалки мы попробовали вкуснейший абхазский кофе его собственного приготовления.

  • О
    Оксана
    27 марта 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на отсутствие улова)) Рустам, зная о том, что мы совсем не рыбаки, очень подробно и
    читать дальше

    доступно все рассказал и объяснил, помогал, как только возможно, пытался подобрать наиболее красивые и удобные для новичков локации. Действительно, получили огромное удовольствие от общения и от маленького нашего путешествия)) отдельное спасибо за поздравление с Днем рождения (рыбалка позиционировалась как подарок на ДР). В очередной раз влюбились в чудесную Абхазию и уезжаем с надеждой и планами вернуться сюда еще не раз)

  • Г
    Георгий
    15 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
    читать дальше

    оказался очень общительным и знающим своё дело человеком, по пути на место ловли рассказывал про то, как рыбачить, какие места для ловли рыбы наиболее перспективные, ну и, конечно, рассказал про технику безопасности, ведь условия ловли для неосведомлённого человека могут быть опасными. Снасти - не дрова, лёгкое удилище на 1.5м и качественные приманки. Хотя клёв был не очень хорошим, и мы не смогли наловить много рыбы, Рустем отдал нам свой улов для того, чтобы мы смогли пожарить её дома. Занятие для людей, кто любит активный отдых.

  • А
    Андрей
    6 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
    читать дальше

    пути останавливались на родниках и небольших водопадах, задавали кучу вопросов, много узнали интересного об Абхазии, Леонид очень общительный и интересно рассказывает, много чего знает о своей стране. Рыбалка- одно удовольствие, гид правильно подбирал места и наживку, каждому индивидуально объяснил, даже ребенок поймал форель. Красивая горная река, мы с удочками, пятнистая форелька, все было классно, индивидуальный подход, вкусное завершение поездки. Советую

    Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездилиБыли на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили
  • E
    Elena
    29 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
    Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    В нашу поездку в красивую и ласковую Абхазию решили, что пора отклониться от известных туристических троп и попробовать что-то необычное.
    читать дальше

    Почитали отзывы на Tripster.ru и выбрали рыбалку!! Проводил ее Рустам - очень профессиональный и вежливый организатор. Он с пониманием отнесся к нашим проблемам (больные ноги у мужа), был предупредителен, все продумано до мелочей, а главное - с какой любовью к рыбалке и природе своей страны! А в конце был еще и очень вкусный и высококачественный бонус! Спасибо огромное, Рустам, за все то удовольствие, которое Вы нам доставили!!

  • Н
    Надежда
    8 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы остались очень довольны проведенным временем вместе с нашим проводником и наставником Леонидом! Я вообще не поклонник рыбалки, в основном
    читать дальше

    этим занимался жених, но я тоже нашла, чем заняться все эти часы. Было очень здорово, мы благодарим всю команду и отдельно нашего гида за такое приятное,красивое и необычное времяпровождение!

    Мы остались очень довольны проведенным временем вместе с нашим проводником и наставником Леонидом! Я вообще не поклонник рыбалки, в основном этим занимался жених, но я тоже нашла, чем заняться все эти часы. Было очень здорово, мы благодарим всю команду и отдельно нашего гида за такое приятное,красивое и необычное времяпровождение!
  • А
    Андрей
    31 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
    читать дальше

    места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и
    красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.

  • Н
    Наталья
    22 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
    читать дальше

    научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра.
    В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила).
    Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).

  • М
    Михаил
    11 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    3 сентября 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Все прошло просто замечательно - красивейшие пейзажи, азарт и немного рыболовного экстрима в горных реках, а самое главное опытный, доброжелательный
    читать дальше

    гид в лице Рустама сделали эту экскурсию незабываемой. Поездка до рек проходила в комфортном чистом автомобиле и под ненавязчивые разговоры с Рустамом время пролетало незаметно. Узнали не только тонкости местной рыбалки, но и много интересных фактов об Абхазии и ее культуре. Мы с мужем были в полном восторге! Надеемся ещё раз вернуться в Абхазию и с нашим уже знакомым и проверенном гидом посетить и другие экскурсии.

  • И
    Игорь
    24 августа 2022
    Рыбалка на горных реках Абхазии
    Увидели всё великолепие этих мест. Пожелание лучше ловисься рыбе. Особая благодарность профессионалу гиду- водителю, доброму весёлому человеку Рустаму.
  • И
    Игорь
    24 августа 2022
    Рыбалка на горных реках Абхазии
    Увидели всё великолепие этих мест. Пожелание лучше ловисься рыбе. Особая благодарность профессионалу гиду- водителю, доброму весёлому человеку Рустаму.
  • Н
    Николай
    7 августа 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в ней форель нужно потрудиться. Очень понравилось и спасибо гиду Рустаму за его организацию и заботу о туристах.
    Это была рыбалка, которая запомнится надолго! Горная чистая река с потрясающими видами. Но чтобы поймать в ней форель нужно потрудиться. Очень понравилось и спасибо гиду Рустаму за его организацию и заботу о туристах.
  • О
    Ольга
    30 июля 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
    Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
    Рыбалка удалась!
    Ездили на рыбалку с гидом Рустамом, экскурсия очень понравилась.
Сказочно красивая природа, множество интересных локаций.
Рыбалка удалась!
  • L
    Lena
    27 июля 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько красоты и хотелось фотографировать
    читать дальше

    и фотографировать))), а удочка мне только мешала. Супругу очень понравилось. Если хотите полюбоваться красивыми горными пейзажами и попытать удачу ловли рыбы то обязательно стоит посетить данную экскурсию, всё покажут, расскажут. Рустам аккуратный водитель и интересный собеседник.

    Были на экскурсии с гидом Рустамом. Сам процесс меня особо не впечатлил, т. к. вокруг столько красоты и хотелось фотографировать и фотографировать))), а удочка мне только мешала. Супругу очень понравилось. Если хотите полюбоваться красивыми горными пейзажами и попытать удачу ловли рыбы то обязательно стоит посетить данную экскурсию, всё покажут, расскажут. Рустам аккуратный водитель и интересный собеседник.
  • С
    Сергей
    17 июля 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Наш Вожатый Денис - красава!!! За всё время пути всё рассказывал, показывал. Лёгкий в общении. Места рыбалок вообще не поддаются описанию по красоте! Рекомендую и советую!!! Впечатлений выше крыши!!! Доставил до дома уставшими, но исключительно довольными!!!
  • К
    Кристина
    5 июля 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Были на рыбалке с Денисом. Мы впервые в Абхазии. И рыбалка в горах нас впечатлила. Дикая природа: чистые бурлящие реки,
    читать дальше

    сказочные деревья обросшие мхом, дикие звери, горный воздух, всё это придавало поездке сказочность, в которую мы с семьёй попали. И конечно же наш гид Денис. С ним было интересно… Денис старался всё сделать так, чтобы было всем комфортно. Рассказал нам традиции Абхазии, историю государства, правила горной рыбалки. По пути мы проехали по местным достопримечательностям: Каманский монастырь, святой источник.
    Все вернулись довольные… И на следующий день, только и говорили про поездку с Денисом!

  • В
    Валерия
    4 июля 2022
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Спасибо Денису за прекрасное времяпрепровождение!!! Очень много всего узнали об Абхазии, о рыбалке и многом другом, с удовольствие поедем ещё!

