Мои заказы

Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»

Окунитесь в мир кино и природы! Путешествие по местам съёмок «Последнего богатыря» в Абхазии подарит незабываемые впечатления и уникальные фото
Места в Гагре и её окрестностях, где разворачивались события фильма «Последний богатырь», ждут вас.

Белые скалы, напоминающие диковинных животных, старинный замок принца Ольденбургского и Приморский парк с редкими растениями. Храм 10 века, водопад Девичьи слезы и Голубое озеро.

Путешествие по живописным местам, где снимали сцены сказки, подарит вам незабываемые эмоции и новые знания о регионе
4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Посетите локации из фильма
  • 🏰 Узнайте историю Гагры
  • 🌿 Насладитесь природой Абхазии
  • 📸 Сделайте уникальные фото
  • 🍷 Попробуйте местные деликатесы
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»© Автандил
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»© Автандил
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»© Автандил
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Старая Гагра
  • Приморский парк
  • Храм 10 века
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка озера Рица

Описание экскурсии

Белые скалы — напоминают фигуры диковинных животных. Со всех сторон омываются прозрачным морем.

Старая Гагра — место зарождения города-курорта, в котором находится замок принца Ольденбургского — основателя Гагры.

Приморский парк, где можно найти более 130 видов растений из Красной книги. В парке также расположен исторический ресторан «Гагрипш» — одно из любимых мест И. Сталина.

Храм 10 века при въезде в Бзыбьское ущелье. Расположен на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на реку Бзыбь.

Водопад Девичьи слезы — к нему едут не только любоваться красотой падающей воды, но и загадывать желания.

Голубое озеро — его дно известковое, глубина погружения — более 50 метров, а цвет воды соответствует названию.

Смотровая площадка озера Рица — визитная карточка национального реликтового парка. С площадки открывается вид на горные пики Ацетук, Агепста и Пшегишхва.

Места киносъёмок

  • Предгорье Ауадхара — основное место, где проходили съёмки фильма «Последний богатырь»
  • Юпшарский каньон, по которому проложена дорога к озеру Рица. Здесь снято несколько эпизодов сказки
  • Молочный водопад. Срываясь высоты 1 км, вода взбивает ажурную пену, из-за чего каскад получил своё необычное название. Посмотрим, где снимали сцену с Водяным

Во время путешествия расскажем вам интересные факты о всех локациях и предложим бесплатные дегустации абхазского чая, вина, сыра и мяса.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard, Toyota Noah
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные траты:

  • пляж в Гагре или Пицунде — 500 ₽ с чел.
  • экологический сбор: взрослый — 700 ₽, детский (до 11 лет) — 200 ₽
  • питание
  • зиплайн 1000-1500 ₽
  • дача Сталина 500 ₽
  • Возможен выезд из Адлера (500 ₽) и Сочи (1000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего местопребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Автандил
Автандил — ваша команда гидов в Гагре
Меня зовут Автандил. Живу в Абхазии 40 лет, коренной житель города Гагра. Экскурсиями занимаюсь с 2008 года. Со своей командой готов ответить на любые интересующие вопросы касаемо Абхазии и показать её самые красивые места.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
А
Алла
2 сен 2025
Были на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, с ним больше всего потратили денег. Специально накануне пересмотрели 3 части "последнего богатыря", но мест его съёмок так и не увидели. Видели "сказочный" лес, где снимали "Чебурашку". А оз. Рица действительно завораживает
Были на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, сБыли на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, сБыли на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, сБыли на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, с
Автандил
Автандил
Ответ организатора:
Добрый день, с гидом привели разъяснительную беседу, впредь такого больше не повторится, по поводу Ваших трат:
Заезжая на какую либо дегустацию
читать дальше

(она БЕСПЛАТНАЯ) Вас никто не принуждает и не обязывает покупать ту или иную продукцию, а то что Вы как говорите потратились это исключительно Ваш выбор был.

Анна
Анна
7 мая 2025
Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)
В экскурсию входят еще водопады и озеро Рица. Очень насыщенный день👍
Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь)

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
На машине
9 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
2200 ₽ за человека
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
12 ноя в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
На автобусе
5.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре