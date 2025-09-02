Места в Гагре и её окрестностях, где разворачивались события фильма «Последний богатырь», ждут вас. Белые скалы, напоминающие диковинных животных, старинный замок принца Ольденбургского и Приморский парк с редкими растениями. Храм 10 века, водопад Девичьи слезы и Голубое озеро. Путешествие по живописным местам, где снимали сцены сказки, подарит вам незабываемые эмоции и новые знания о регионе

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Белые скалы — напоминают фигуры диковинных животных. Со всех сторон омываются прозрачным морем.

Старая Гагра — место зарождения города-курорта, в котором находится замок принца Ольденбургского — основателя Гагры.

Приморский парк, где можно найти более 130 видов растений из Красной книги. В парке также расположен исторический ресторан «Гагрипш» — одно из любимых мест И. Сталина.

Храм 10 века при въезде в Бзыбьское ущелье. Расположен на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на реку Бзыбь.

Водопад Девичьи слезы — к нему едут не только любоваться красотой падающей воды, но и загадывать желания.

Голубое озеро — его дно известковое, глубина погружения — более 50 метров, а цвет воды соответствует названию.

Смотровая площадка озера Рица — визитная карточка национального реликтового парка. С площадки открывается вид на горные пики Ацетук, Агепста и Пшегишхва.

Места киносъёмок

Предгорье Ауадхара — основное место, где проходили съёмки фильма «Последний богатырь»

Юпшарский каньон, по которому проложена дорога к озеру Рица. Здесь снято несколько эпизодов сказки

Молочный водопад. Срываясь высоты 1 км, вода взбивает ажурную пену, из-за чего каскад получил своё необычное название. Посмотрим, где снимали сцену с Водяным

Во время путешествия расскажем вам интересные факты о всех локациях и предложим бесплатные дегустации абхазского чая, вина, сыра и мяса.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard, Toyota Noah

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные траты:

пляж в Гагре или Пицунде — 500 ₽ с чел.

экологический сбор: взрослый — 700 ₽, детский (до 11 лет) — 200 ₽

питание

зиплайн 1000-1500 ₽

дача Сталина 500 ₽