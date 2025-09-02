Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Автандил — ваша команда гидов в Гагре
Меня зовут Автандил. Живу в Абхазии 40 лет, коренной житель города Гагра. Экскурсиями занимаюсь с 2008 года. Со своей командой готов ответить на любые интересующие вопросы касаемо Абхазии и показать её самые красивые места.
А
Алла
2 сен 2025
Были на экскурсии с Нодаром. Как местный житель все знает, особенно, где хорошо разводят туристов, с ним больше всего потратили денег. Специально накануне пересмотрели 3 части "последнего богатыря", но мест его съёмок так и не увидели. Видели "сказочный" лес, где снимали "Чебурашку". А оз. Рица действительно завораживает
Автандил
Ответ организатора:
Добрый день, с гидом привели разъяснительную беседу, впредь такого больше не повторится, по поводу Ваших трат: Заезжая на какую либо дегустацию читать дальше
(она БЕСПЛАТНАЯ) Вас никто не принуждает и не обязывает покупать ту или иную продукцию, а то что Вы как говорите потратились это исключительно Ваш выбор был.
Анна
7 мая 2025
Классная экскурсия! Отличный гид, Автандил везде ходил с детьми, что-то рассказывал, показывал. Дети просятся еще поехать с ним куда-нибудь) В экскурсию входят еще водопады и озеро Рица. Очень насыщенный день👍