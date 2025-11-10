Озеро Рица, расположенное на высоте 900 метров, - одно из самых живописных мест Абхазии.
Во время экскурсии туристы проедут через Юпшарский каньон, посетят водопады Девичьи и Мужские слёзы, умоются водой из
Во время экскурсии туристы проедут через Юпшарский каньон, посетят водопады Девичьи и Мужские слёзы, умоются водой из
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды Юпшарского каньона
- 💧 Загадочные водопады Девичьи и Мужские слёзы
- 📸 Фото в каньоне Каменный мешок
- 🍽️ Вкусная абхазская кухня
- 🍷 Лучшие местные вина и сыры
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🌊 Прогулка по набережной озера Рица
Что можно увидеть
- Юпшарский каньон
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Каньон Каменный мешок
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!»
- Озеро Рица
Описание экскурсии
По пути к озеру Рица:
- Вы проедете через живописный Юпшарский каньон
- Загадаете желания на водопадах Девичьи слёзы и Мужские слёзы
- Умоетесь мягкой водой из Голубого озера и, если верить легенде, омолодитесь
- Сделаете потрясающие фото в каньоне Каменный мешок
- Постоите над высоким обрывом на смотровой «Прощай, Родина!»
- Попробуете традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копченое мясо и хачапури, компот из фейхоа и горный чай
- Узнаете, где купить лучшие в этих местах домашние вина, мёд и копчёные сыры
На озере Рица прогуляетесь по набережной, при желании возьмёте напрокат лодку или катамаран, полюбуетесь видами со смотровой площадки и отдохнёте в кафе.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Alphard или Honda Elysion
- Дополнительно оплачивается вход в рицинский заповедник (700 ₽ за чел.) и обед по меню
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 914 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.Задать вопрос
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
900 ₽ за человека