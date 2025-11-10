Салима — Организатор в Гагре

Провела экскурсии для 914 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.