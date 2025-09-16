Экскурсия в Мюссеру - это шанс увидеть Абхазию с другой стороны.
Вас ждут живописные виды на горы и море, посещение дач Сталина и Горбачёва, а также дегустация абхазских деликатесов. Участники узнают
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏛 Исторические дачи Сталина и Горбачёва
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🌿 Открытие редких растений
- 🚤 Возможность поездки на остров Шлыпра
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Мюссеры - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В это время природа расцветает, и можно насладиться всеми прелестями Абхазии. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но погода может быть прохладной, что ограничивает возможности для купания.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дача Сталина
- Дача Горбачёва
- Храм Амбара
- Остров Шлыпра
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — выезд из Гагры или Пицунды
8:20 — река Бзыбь. Дегустация вина, сыра и мяса. Лёгкий завтрак (сладкая булочка с чаем)
9:00 — дегустация чая
9:40 — тарзанка и подвесной мост над рекой Бзыбь
9:50 — водопад Девичьи слёзы, один из самых романтичных в Абхазии
10:20 — посёлок Мюссера. Экскурсии по дачам Горбачёва и Сталина
12:15 — посещение храма Амбара 8 века и окрестностей. Здесь можно искупаться и покататься на качелях прямо у моря
14:30 — отправление обратно
15:20 — прибытие в Гагру или Пицунду
На экскурсии вы узнаете:
- Какие природные богатства хранит наш край
- Почему Абхазию называют «лёгкими Кавказа» и какие редкие растения здесь можно встретить
- Какие традиции чтут местные — от кодекса чести «Апсуара» до старинных свадебных обрядов
- И многое другое
В четверг и воскресенье вместо посещения храма Амбара можно отправиться на катере на необитаемый остров Шлыпра. Там вы отдохнёте у моря, искупаетесь и пообедаете. На острове есть кафе национальной кухни, душ и кабины для переодевания.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на Lexus IS (для группы 1–3 чел.) или Toyota Alphard (для группы 4–7 чел.)
- В стоимость включены завтрак и дегустации
- Возьмите с собой наличные деньги и купальные принадлежности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительно оплачиваются:
- Въезд на территорию заповедника — 500 ₽ за чел.
- Поездка на катере до острова — 1100 ₽ за взрослого, 800 ₽ за ребёнка до 11 лет
- Тарзанка у реки Бзыбь (по желанию) — 1000 ₽ за чел.
- Посещение Амбары и его окрестностей — 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка
- Обед (по желанию) — от 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 23 туристов
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины! Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Яна, большое спасибо за отличную экскурсию. Программа была интересной. С Вами было отлично. Интересные места, хорошая подача материала. С Вами получилось почувствовать себя в компании друга, а не просто провести время на экскурсии. Вы были на связи с самого начала. Всем рекомендую. Спасибо за заботу о туристах🙂🌷👍
Входит в следующие категории Гагры
от 11 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.