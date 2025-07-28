Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив озеро Рица, Новый Афон и Сухум. Вас ждут живописные виды, исторические памятники и гостеприимство местных жителей
Путешествие по Абхазии начинается с озера Рица, окружённого горами и лесами. Далее маршрут ведёт в Новый Афон, где можно увидеть Новоафонский монастырь и пещеру. В Сухуме прогулка по набережной и знакомство с историей города. Завершение дня в Гаграх с их вечерней атмосферой и видом на море. Это насыщенное путешествие оставит яркие впечатления и тёплые воспоминания
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные пейзажи
🏛️ Исторические памятники
🌊 Прогулка по набережной Сухума
🧘♂️ Спокойствие Новоафонского монастыря
📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
🍽️ Ужин с видом на море в Гаграх
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться путешествием, но возможны дожди. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но погода может быть прохладной и дождливой.
Ваше приключение начнётся с визита к легендарному озеру Рица, окружённому живописными горами и густыми лесами. Этот природный шедевр восхищает своей лазурной водой и кристальной чистотой. Здесь вы сможете:
насладиться удивительными видами;
вдохнуть свежий горный воздух;
сделать потрясающие фотографии.
Новый Афон: история и духовность
Далее мы отправимся в Новый Афон — место, где история встречается с духовностью. Здесь вы посетите знаменитый Новоафонский монастырь, который поражает своей величественностью и умиротворяющей атмосферой. Также вы сможете:
спуститься в Новоафонскую пещеру — гигантский природный комплекс;
увидеть впечатляющие сталактиты и подземные озёра.
Сухум: столица Абхазии
Следующим пунктом станет Сухум, столица Абхазии. Здесь вас ждёт прогулка по набережной с уютными кафе и великолепным видом на Черное море. Вы сможете:
узнать о богатой истории города;
посетить центральные достопримечательности;
почувствовать гостеприимство местных жителей.
Гагры: вечерняя идиллия
Завершится день в Гаграх, которые особенно прекрасны в вечерние часы. Мягкий свет заката, шум волн и огни набережной создают неповторимую атмосферу. Это место идеально подходит для:
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.