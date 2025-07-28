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Очарование Абхазии

Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив озеро Рица, Новый Афон и Сухум. Вас ждут живописные виды, исторические памятники и гостеприимство местных жителей
Путешествие по Абхазии начинается с озера Рица, окружённого горами и лесами. Далее маршрут ведёт в Новый Афон, где можно увидеть Новоафонский монастырь и пещеру. В Сухуме прогулка по набережной и знакомство с историей города. Завершение дня в Гаграх с их вечерней атмосферой и видом на море. Это насыщенное путешествие оставит яркие впечатления и тёплые воспоминания

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌊 Прогулка по набережной Сухума
  • 🧘‍♂️ Спокойствие Новоафонского монастыря
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🍽️ Ужин с видом на море в Гаграх

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться путешествием, но возможны дожди. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Очарование Абхазии
Очарование Абхазии
Очарование Абхазии
Ближайшие даты:
28
июл29
июл30
июл31
июл1
авг2
авг3
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Набережная Сухума

Описание экскурсии

Путешествие к озеру Рица

Ваше приключение начнётся с визита к легендарному озеру Рица, окружённому живописными горами и густыми лесами. Этот природный шедевр восхищает своей лазурной водой и кристальной чистотой. Здесь вы сможете:

  • насладиться удивительными видами;
  • вдохнуть свежий горный воздух;
  • сделать потрясающие фотографии.

Новый Афон: история и духовность

Далее мы отправимся в Новый Афон — место, где история встречается с духовностью. Здесь вы посетите знаменитый Новоафонский монастырь, который поражает своей величественностью и умиротворяющей атмосферой. Также вы сможете:

  • спуститься в Новоафонскую пещеру — гигантский природный комплекс;
  • увидеть впечатляющие сталактиты и подземные озёра.

Сухум: столица Абхазии

Следующим пунктом станет Сухум, столица Абхазии. Здесь вас ждёт прогулка по набережной с уютными кафе и великолепным видом на Черное море. Вы сможете:

  • узнать о богатой истории города;
  • посетить центральные достопримечательности;
  • почувствовать гостеприимство местных жителей.

Гагры: вечерняя идиллия

Завершится день в Гаграх, которые особенно прекрасны в вечерние часы. Мягкий свет заката, шум волн и огни набережной создают неповторимую атмосферу. Это место идеально подходит для:

  • расслабления;
  • прогулок;
  • ужина с видом на море.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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