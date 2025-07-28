Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться путешествием, но возможны дожди. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но погода может быть прохладной и дождливой.

Путешествие по Абхазии начинается с озера Рица, окружённого горами и лесами. Далее маршрут ведёт в Новый Афон, где можно увидеть Новоафонский монастырь и пещеру. В Сухуме прогулка по набережной и знакомство с историей города. Завершение дня в Гаграх с их вечерней атмосферой и видом на море. Это насыщенное путешествие оставит яркие впечатления и тёплые воспоминания

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путешествие к озеру Рица

Ваше приключение начнётся с визита к легендарному озеру Рица, окружённому живописными горами и густыми лесами. Этот природный шедевр восхищает своей лазурной водой и кристальной чистотой. Здесь вы сможете:

насладиться удивительными видами;

вдохнуть свежий горный воздух;

сделать потрясающие фотографии.

Новый Афон: история и духовность

Далее мы отправимся в Новый Афон — место, где история встречается с духовностью. Здесь вы посетите знаменитый Новоафонский монастырь, который поражает своей величественностью и умиротворяющей атмосферой. Также вы сможете:

спуститься в Новоафонскую пещеру — гигантский природный комплекс;

увидеть впечатляющие сталактиты и подземные озёра.

Сухум: столица Абхазии

Следующим пунктом станет Сухум, столица Абхазии. Здесь вас ждёт прогулка по набережной с уютными кафе и великолепным видом на Черное море. Вы сможете:

узнать о богатой истории города;

посетить центральные достопримечательности;

почувствовать гостеприимство местных жителей.

Гагры: вечерняя идиллия

Завершится день в Гаграх, которые особенно прекрасны в вечерние часы. Мягкий свет заката, шум волн и огни набережной создают неповторимую атмосферу. Это место идеально подходит для: