«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон

Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину

4.9
16 отзывов
Групповая
Абхазия или «страна души» — так называют местные свою Родину.

Это уникальное место с длинной историей, которое стоит обязательно посетить.

Абхазия находится совсем недалеко от Сочи.

За день можно совершить путешествие по республике и вернуться обратно.

Предлагаю присоединиться к моей экскурсии по Абхазии.

Вы увидите самые красивые места — Новый Афон, Пицунда, озеро Рица и Юпшарский каньон.
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон
«Золотое кольцо Абхазии» | тур к Рице и в Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Парк принца Ольденбургского
  • Город Гагра
  • Пицунда (только в летний период, зимой там никого и ничего нет)
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с вкусным мёдом и винный погреб (бесплатная дегустация - мёд, вино, чача, сыр, копчёное мясо)
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи,Мужские слезы
  • Водопады Молочный и Птичий клюв (по желанию)
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (величественный горный каменный мешок)
  • Чистейшее заповедное горное озеро Рица
  • Псцырха
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Новоафонский действующий мужской монастырь, храм Симона Канонита внутри монастыря - летом
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) - зимой
  • Рукотворный водопад в Новом Афоне
Рекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии!
За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов.
Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века.
Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор.
Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы, где вы прокатитесь на специальном поезде в глубину горы (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа.
После Нового Афона тур перенесется в курорт Пицунда (летом), где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (не зимой только), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн.
Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор.
По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну.
Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении.
Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!

Немного интересных фактов:

    На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни " - в переводе означает "Страна Души»
    В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя
    Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры.
    В абхазских горах находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров)
    Абхазское побережье-самое чистое в Черном море
    Абхазские знаменитые мандарины не такие абхазские привезли их сюда из Японии
    В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет
    Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах Абхазии возле водопада Гегский
    И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне

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    1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР (с Украинскими паспортами с пропиской в регионах Донецка и Луганска), РБ и Казахстан
    иностранные граждане – экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в Республику Абхазия в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов

    2. Нет судимостей

    3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
    Трансфер с центрального Сочи, Хоста, Мацеста 200 руб. /чел
    Трансфер с Поляны 500 руб. /чел.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Услуги Профессионального экскурсовода
    • Транспорт
    • Экологический сбор (350 руб. с человека)
    • Дегустации напитков, сыра, копченостей
    • Сыроварня (зависит от того если успеваем по маршрутному времени в Афон)
    Что не входит
    • По желанию:
    • Дача Сталина 200 руб. /чел.
    • Храм Лыхны 200 руб. /чел.
    • Ново-Афонская Пещера + 500 руб. /чел.
    • Рабочие дни:
    • С 10 января по 31 марта - среда, четверг, суббота, воскресенье
    • С 1 апреля по 30 апреля - ежедневно, кроме понедельник, пятница
    • С 1 мая по 9 мая ежедневно, без выходных
    • С 10 мая по 31 мая - ежедневно, кроме понедельник, пятница
    • С 1 июня по 30 июня - ежедневно, без выходных
    • С 1 июля по 30 сентября - ежедневно, без выходных
    • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (VIII – X вв) 100 руб. /чел. .
    • Водопады Молочный и Птичий клюв 200 р. /чел.
    • Обед 200-500 руб. /чел. .
    • Зиплайн через реку Бзыбь - 500 р. /чел.
    • Новоафонский монастырь - понедельник профилактический день, не работает
    • (ВНИМАНИЕ - с началом великого поста монастырь закрыт с 7.03-11.03)
    • Внимание - цены на допы внутри Абхазии могут меняться в праздничные дни, это зависит только от их страны
    Место начала и завершения?
    Гагра. Колоннада
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно, без выходных и перерывов
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Накануне тура, днем или вечером с вами обязательносвязывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с
    • Номером с авто которая приедет за вами и временем посадки. Мы находимся с вами на связи в ватцапе до окончания поездки и помогаем с вопросами касаемо тура. Могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, без выходных и перерывов

    Отзывы от туристов

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