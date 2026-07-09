Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть самые разные грани Абхазии: её приморское очарование, горные пейзажи и природные богатства.
За один день вы прогуляетесь по солнечному Сухуму, окажетесь среди водопадов Черниговки, а затем расслабитесь в горячих источниках Кындыга.
Вас ждут красивые виды, возможность сделать яркие фотографии и несколько часов настоящего отдыха вдали от суеты.
За один день вы прогуляетесь по солнечному Сухуму, окажетесь среди водопадов Черниговки, а затем расслабитесь в горячих источниках Кындыга.
Вас ждут красивые виды, возможность сделать яркие фотографии и несколько часов настоящего отдыха вдали от суеты.
Описание экскурсии
Сухум — столица с южным характером
Наше путешествие начнётся со знакомства с главным городом Абхазии. Во время прогулки вы увидите:
- знаменитую набережную Сухума
- Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба
- старинные здания и уютные скверы;
- Площадь Конституции и исторический центр города.
Каньон Черниговка
Следующая остановка — один из самых живописных уголков Абхазии. Здесь особенно приятно неспешно гулять, наслаждаться шумом воды и любоваться пейзажами, которые напоминают декорации к сказочному фильму.
Термальные источники Кындыга
Финальной точкой маршрута станет один из самых известных оздоровительных комплексов Абхазии. В вашем распоряжении будет около часа для отдыха и водных процедур. Вы сможете:
- искупаться в бассейнах с горячей минеральной водой
- принять сероводородные ванны
- попробовать лечебные грязевые процедуры
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно: каньон Черниговка — 400 ₽ за чел, термальный комплекс Кындыг — 400 ₽ за чел.
- Обед — по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Мы много лет проводим экскурсии по самым красивым уголкам Абхазии. Нам важно не просто отвезти вас по маршруту, а поделиться тем, что знаем и любим сами — историями, легендами и особенностями местной жизни. Стараемся, чтобы каждая поездка была спокойной, интересной и живой, а вы чувствовали себя не туристами, а гостями.
Входит в следующие категории Гагры
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