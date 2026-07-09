Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет увидеть самые разные грани Абхазии: её приморское очарование, горные пейзажи и природные богатства. За один день вы прогуляетесь по солнечному Сухуму, окажетесь среди водопадов Черниговки, а затем расслабитесь в горячих источниках Кындыга. Вас ждут красивые виды, возможность сделать яркие фотографии и несколько часов настоящего отдыха вдали от суеты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сухум — столица с южным характером

Наше путешествие начнётся со знакомства с главным городом Абхазии. Во время прогулки вы увидите:

знаменитую набережную Сухума

Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба

старинные здания и уютные скверы;

Площадь Конституции и исторический центр города.

Каньон Черниговка

Следующая остановка — один из самых живописных уголков Абхазии. Здесь особенно приятно неспешно гулять, наслаждаться шумом воды и любоваться пейзажами, которые напоминают декорации к сказочному фильму.

Термальные источники Кындыга

Финальной точкой маршрута станет один из самых известных оздоровительных комплексов Абхазии. В вашем распоряжении будет около часа для отдыха и водных процедур. Вы сможете:

искупаться в бассейнах с горячей минеральной водой

принять сероводородные ванны

попробовать лечебные грязевые процедуры

Организационные детали