Наше путешествие начнётся в 9:00 от КПП «Псоу» на абхазской стороне. Первая остановка — Белые скалы, необычное место на берегу Чёрного моря. Море отшлифовало поверхность скал до гладкости, и теперь она приятна на ощупь. Порода, из которой они состоят, точно не определена, что только усиливает ощущение загадочности.

Затем мы сделаем остановку у колоннады в Гагре — одной из главных достопримечательностей Абхазии и её архитектурной визитной карточки.

После этого отправимся к озеру Рица — настоящей жемчужине страны. Есть мнение: не побывал на Рице — не увидел настоящей Абхазии. По пути нас ждут: Бзыбская крепость 9-11 веков, водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопад Мужские слёзы, само озеро Рица, Молочный и Птичий водопады, дача Сталина, Чегемский карниз и живописные смотровые площадки.

Обедать будем форелью с видом на озеро. Завершим день у сероводородного источника Цкуара. Тёплая вода расслабит после насыщенной программы, а местный травяной чай с мёдом дополнит ощущение уюта и восстановления.

Ужин и ночлег — в селе Аацы, на базе отдыха «Страна Души».