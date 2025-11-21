Мои заказы

Природа и архитектура Абхазии: самые впечатляющие локации в одном мини-путешествии

Полюбоваться Рицой и водопадами, заглянуть в город-призрак и познакомиться с Гагрой и Сухумом
Вы отправитесь в насыщенное 3-дневное путешествие по самой живописной части Абхазии.

Вас ждут легендарное озеро Рица, водопады, каньоны, древние крепости и пещеры, а также прогулки по Сухуму и визит в заброшенную
читать дальше

Акармару.

Вы увидите вековые платаны, побываете у термальных источников и погуляете вдоль горных рек, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.

Поездка пройдёт в мини-группе на комфортном авто с панорамной крышей, с ночёвками в уютных местах среди природы.

Описание тура

Организационные детали

С собой берите 2 купальника, полотенце, резиновые тапочки, теплую одежду, одевайте удобную обувь, желательно непромокаемое что-то на случай дождя, что-то лёгкое на день, если будет тепло, перепады температуры могут быть до 20 градусов.

Программа тура по дням

1 день

Гагра, озеро Рица, водопады и сероводородный источник Цкуара

Наше путешествие начнётся в 9:00 от КПП «Псоу» на абхазской стороне. Первая остановка — Белые скалы, необычное место на берегу Чёрного моря. Море отшлифовало поверхность скал до гладкости, и теперь она приятна на ощупь. Порода, из которой они состоят, точно не определена, что только усиливает ощущение загадочности.

Затем мы сделаем остановку у колоннады в Гагре — одной из главных достопримечательностей Абхазии и её архитектурной визитной карточки.

После этого отправимся к озеру Рица — настоящей жемчужине страны. Есть мнение: не побывал на Рице — не увидел настоящей Абхазии. По пути нас ждут: Бзыбская крепость 9-11 веков, водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопад Мужские слёзы, само озеро Рица, Молочный и Птичий водопады, дача Сталина, Чегемский карниз и живописные смотровые площадки.

Обедать будем форелью с видом на озеро. Завершим день у сероводородного источника Цкуара. Тёплая вода расслабит после насыщенной программы, а местный травяной чай с мёдом дополнит ощущение уюта и восстановления.

Ужин и ночлег — в селе Аацы, на базе отдыха «Страна Души».

2 день

Сухум, Акармара и водопады Восточной Абхазии

После завтрака выезд из села Аацы в 9:00. Первой остановкой станут вековые платаны села Ачандара. Это поистине уникальные деревья, которым, по мнению учёных, от 600 до 900 лет.

Далее направимся на набережную Махаджиров в Сухуме. Мы прогуляемся вдоль моря, увидим резные ворота Абхазского государственного драмтеатра, заглянем в легендарную «Брехаловку» и по традиции потрём нос скульптуре героя сказки Фазиля Искандера — работа скульптора Архипа Лабахуа. Морской воздух, архитектура и живая атмосфера города подарят настоящее удовольствие.

Затем мы отправимся в Акармару — заброшенный шахтёрский посёлок, скрытый среди высоких гор, ущелий и лесов Восточной Абхазии. Это место привлекает тех, кому интересны нетуристические маршруты и необычные локации с «военным» шармом.

Далее нас ждёт водопад Золотоносец на реке Халиквара. Он расположен за посёлком Джантуха, в 14 км от Ткуарчала. Это целый каскад водопадов, следующих друг за другом, а название связано с легендами о золоте, якобы скрытом в берегах реки. Здесь же будет обед с видом на водопад.

После обеда мы посетим пещеру Абрскил — сталактитовую галерею длиной около 800 метров, с подземной речкой и постоянной температурой около 14 °C. Посетителям выдают резиновые сапоги, чтобы комфортно пройти по дну.

Завершим день на термальном источнике Кындыг-2. Здесь нас ждут четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, гидромассаж и деревянные лежаки, на которых можно полностью расслабиться. Ужин и ночлег — в гостевом доме в селе Кындыг.

3 день

Генуэзская крепость, Драндский собор Успения Божьей Матери, ущелье Черниговка и Ольгинский водопад

В 9:00 выезд из гостевого дома. После завтрака направимся к Генуэзской крепости Сан-Томмазо 13 века, где, в зависимости от сезона, можно будет искупаться в море. При желании можно также вновь посетить термальный источник Кындыг-1 — это самый известный оздоровительный комплекс Абхазии с бассейнами разной температуры, горячими душами и грязевыми ваннами.

Следом мы посетим Драндский собор Успения Божьей Матери — один из первых христианских храмов Абхазии. Он был построен в 6 веке и является современником собора Святой Софии в Стамбуле.

Затем мы отправимся в ущелье Черниговка на реке Мачара. Это живописное место, где бурная горная река петляет между скалами, поросшими густой субтропической зеленью.

Обед пройдёт по пути в Сухум или уже в самом городе — в зависимости от темпа группы.

В завершение программы — водопад Ольгинский. Это уголок дикой природы, где сразу несколько перекатов и водопадов создают удивительно живописный пейзаж.

После этого мы направимся к границе с Россией. Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий, но количество локаций останется прежним, а может даже увеличиться.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина
  • Трансфер от/до КПП
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Дегустация блюд национальной кухни
Что не входит в цену
  • Переезд до КПП и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП «Псоу», 9:00
Завершение: КПП «Псоу», 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Приветствую! Наша команда — это я, Виктория, и мой брат Астан. Рада знакомству. Я переехала из Питера в Абхазию в 2015 году, устала от города и суеты и нашла то, о чём
читать дальше

всегда мечтала — покой, тишину, красоту и душевность. Я искренне полюбила эту страну с её богатой культурой и великолепной природой. Обожаю путешествовать по стране, посещать её многочисленные достопримечательности и с некоторого времени стала возить на экскурсии людей. Приглашаю и вас прокатиться со мной по сказочной Абхазии, вдохнуть её горный воздух, испить вкуснейшей воды, насладиться великолепными видами. Астан — мой брат, помощник и правая рука, я могу доверить ему самое ценное и даже вас, мои уважаемые гости. Он родился и вырос в этих горах, имеет приличный стаж вождения, не употребляет ничего запретного, поэтому вы можете не беспокоиться о своей безопасности. Обладает скромностью и чувством юмора. Вместе мы покажем вам свою Абхазию!

