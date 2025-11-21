Вас ждут легендарное озеро Рица, водопады, каньоны, древние крепости и пещеры, а также прогулки по Сухуму и визит в заброшенную
Описание тура
Организационные детали
С собой берите 2 купальника, полотенце, резиновые тапочки, теплую одежду, одевайте удобную обувь, желательно непромокаемое что-то на случай дождя, что-то лёгкое на день, если будет тепло, перепады температуры могут быть до 20 градусов.
Программа тура по дням
Гагра, озеро Рица, водопады и сероводородный источник Цкуара
Наше путешествие начнётся в 9:00 от КПП «Псоу» на абхазской стороне. Первая остановка — Белые скалы, необычное место на берегу Чёрного моря. Море отшлифовало поверхность скал до гладкости, и теперь она приятна на ощупь. Порода, из которой они состоят, точно не определена, что только усиливает ощущение загадочности.
Затем мы сделаем остановку у колоннады в Гагре — одной из главных достопримечательностей Абхазии и её архитектурной визитной карточки.
После этого отправимся к озеру Рица — настоящей жемчужине страны. Есть мнение: не побывал на Рице — не увидел настоящей Абхазии. По пути нас ждут: Бзыбская крепость 9-11 веков, водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопад Мужские слёзы, само озеро Рица, Молочный и Птичий водопады, дача Сталина, Чегемский карниз и живописные смотровые площадки.
Обедать будем форелью с видом на озеро. Завершим день у сероводородного источника Цкуара. Тёплая вода расслабит после насыщенной программы, а местный травяной чай с мёдом дополнит ощущение уюта и восстановления.
Ужин и ночлег — в селе Аацы, на базе отдыха «Страна Души».
Сухум, Акармара и водопады Восточной Абхазии
После завтрака выезд из села Аацы в 9:00. Первой остановкой станут вековые платаны села Ачандара. Это поистине уникальные деревья, которым, по мнению учёных, от 600 до 900 лет.
Далее направимся на набережную Махаджиров в Сухуме. Мы прогуляемся вдоль моря, увидим резные ворота Абхазского государственного драмтеатра, заглянем в легендарную «Брехаловку» и по традиции потрём нос скульптуре героя сказки Фазиля Искандера — работа скульптора Архипа Лабахуа. Морской воздух, архитектура и живая атмосфера города подарят настоящее удовольствие.
Затем мы отправимся в Акармару — заброшенный шахтёрский посёлок, скрытый среди высоких гор, ущелий и лесов Восточной Абхазии. Это место привлекает тех, кому интересны нетуристические маршруты и необычные локации с «военным» шармом.
Далее нас ждёт водопад Золотоносец на реке Халиквара. Он расположен за посёлком Джантуха, в 14 км от Ткуарчала. Это целый каскад водопадов, следующих друг за другом, а название связано с легендами о золоте, якобы скрытом в берегах реки. Здесь же будет обед с видом на водопад.
После обеда мы посетим пещеру Абрскил — сталактитовую галерею длиной около 800 метров, с подземной речкой и постоянной температурой около 14 °C. Посетителям выдают резиновые сапоги, чтобы комфортно пройти по дну.
Завершим день на термальном источнике Кындыг-2. Здесь нас ждут четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, гидромассаж и деревянные лежаки, на которых можно полностью расслабиться. Ужин и ночлег — в гостевом доме в селе Кындыг.
Генуэзская крепость, Драндский собор Успения Божьей Матери, ущелье Черниговка и Ольгинский водопад
В 9:00 выезд из гостевого дома. После завтрака направимся к Генуэзской крепости Сан-Томмазо 13 века, где, в зависимости от сезона, можно будет искупаться в море. При желании можно также вновь посетить термальный источник Кындыг-1 — это самый известный оздоровительный комплекс Абхазии с бассейнами разной температуры, горячими душами и грязевыми ваннами.
Следом мы посетим Драндский собор Успения Божьей Матери — один из первых христианских храмов Абхазии. Он был построен в 6 веке и является современником собора Святой Софии в Стамбуле.
Затем мы отправимся в ущелье Черниговка на реке Мачара. Это живописное место, где бурная горная река петляет между скалами, поросшими густой субтропической зеленью.
Обед пройдёт по пути в Сухум или уже в самом городе — в зависимости от темпа группы.
В завершение программы — водопад Ольгинский. Это уголок дикой природы, где сразу несколько перекатов и водопадов создают удивительно живописный пейзаж.
После этого мы направимся к границе с Россией. Возможны изменения маршрута в зависимости от погодных условий, но количество локаций останется прежним, а может даже увеличиться.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 1 обед и 2 ужина
- Трансфер от/до КПП
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
- Дегустация блюд национальной кухни
Что не входит в цену
- Переезд до КПП и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии