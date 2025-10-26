От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 окт в 10:00
30 окт в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мандариновый тур в Абхазию: Гагра, Рица, знаменитые водопады и сбор урожая в саду
Увидеть колоннаду, побывать в городе-призраке, осмотреть Отхарские дольмены и отведать деликатесы
Начало: КПП «Псоу», 18:00. Возможно любое время встречи, в...
29 окт в 18:00
1 ноя в 18:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за человека
Природа и архитектура Абхазии: самые впечатляющие локации в одном мини-путешествии
Полюбоваться Рицой и водопадами, заглянуть в город-призрак и познакомиться с Гагрой и Сухумом
Начало: КПП «Псоу», 9:00
24 окт в 09:00
7 ноя в 09:00
28 000 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
