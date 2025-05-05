Ольгинский водопад – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Ольгинский водопад» в Гагре, цены от 27 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
3 дня
-
10%
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
5 мая в 08:00
12 мая в 08:00
46 800 ₽52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
2 дня
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Ольгинский водопад»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
  2. Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
  3. Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Какие места ещё посмотреть в Гагре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Ресторан «Гагрипш»
  3. Юпшарский каньон
  4. Ущелье Черниговка
  5. Голубое озеро
  6. Новоафонский монастырь
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Белые скалы
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Ольгинский водопад" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 46 800 со скидкой до 10%.
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