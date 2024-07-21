Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра.
Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья. За атмосферу будет отвечать наш местный водитель-гид Бата — он научит веселиться по-кавказски!
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 500 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
В туре будет гид?
Да, тур для вас проведёт наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.
Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры, о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать вам историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.
Проживание. Проживание возможно в отелях 3*, в мини-отелях с хорошим рейтингом, на базе отдыха (база с очень простыми современными номерами, но с бассейном на берегу моря в самшитовой роще, кафе и различными прокатами, баней).
Если вы приезжаете парой, то в номере будет одна двуспальная кровать (на базе все кровати односпальные, можно сдвинуть).
Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
Возможно семейное 3-местное заселение, при наличии номеров и одноместное размещение за доп. плату, по желанию.
С 4 на 5 день мы будем ночевать в домике в горах, в походных условиях, в высокогорье на альпийских лугах. Домик с общими комнатами на всех участников тура, либо изолированные комнаты по 2-4 человека (наличие по факту). Будет 1-2 домика, в зависимости от количества участников. Дом без удобств. Сан. узла внутри дома нет и принять душ возможности не будет. Туалет и умывальник на улице. Без этой ночевки абсолютно точно нельзя полностью прочувствовать вайб двух «горных дней» и увидеть всю красоту этого маршрута.
Питание. В программу включены все завтраки, обеды и ужины в 4 и 5 дни. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить (все дни, кроме треккингов на высокогорье). В туре мы передвигаемся на подготовленных УАЗ «Патриот» по 8 человек, машины сделаны с завода под такое количество пассажиров. Расположение мест в авто: 1-3-4. 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки.
В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофон, это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе. Гиды дадут основную информацию о локациях. Из/в аэропорт до границы с Абхазией организован комфортный трансфер на машинах такси.
Программа тура по дням
Встреча, каньон Хашупсе и Белые скалы
Встречаемся в аэропорту Сочи до 12:00 и отправляемся в Абхазию. По прибытии нас встретит местный гид-водитель Бата, который сразу погрузит в атмосферу гостеприимства и познакомит с традициями.
Не будем терять ни минуты — поедем смотреть природные красоты. По бездорожью доберёмся до каньона Хашупсе. До самых живописных мест дойдём пешком мимо отвесных скал, переходя вброд шумные речки. Где-то будем даже плыть по прохладной воде. То что надо в жаркий денёк!
По желанию пообедаем на форелевой ферме или в кафе в Гагре. Затем отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор. Здесь останемся подольше: будем купаться, загорать на уединённом пляже и делать эффектные снимки на фоне отвесных громад, уходящих в море.
Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.
А по пути к заброшенным городам остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Сейчас там сделали зип-лайн (стальной трос под наклоном) со смотровой площадкой, так что при желании можно покататься — виды с высоты просто фантастические!
Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Следующая локация — пещера Абраскила, недавно открытая для посещения. Мы наденем выданные резиновые сапоги и отправимся исследовать подземное царство. Идти будем по подземной реке, вода местами дойдёт нам до колен! Пройдём около 1,5 км, побываем в 4 каменных залах, полюбуемся сталактитами и сталагмитами.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся SPA-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
День отдыха
Сегодня не будет никаких активностей, экскурсий и переездов. Отдых и только отдых! Программа дня зависит от вас: можете искупаться, получить идеальный загар на пляже, взять урок управления сапом или промчаться по волнам на банане.
Озеро Рица и Гегский водопад
После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. На берегу пообедаем: мясо, абхазский сыр, лаваш, мандарины, лимонад, вино.
Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.
Дальше на внедорожниках поднимемся к альпийским лугам, а затем вас ждёт трекинг в Долину семи озёр по живописной тропе, откуда открываются виды на Главный Кавказский хребет, а кое-где нам даже встретится снег. Путь займёт по 7 км туда и обратно. Желающие смогут прогуляться до места на лошадях.
Спустимся вниз и заселимся в горные домики. Жить будем на высоте 1600 метров! Вечером устроим весёлое застолье с домашним вином, мясом и сыром. Будем петь песни у костра, любоваться звёздным небом и делиться фотографиями. А ещё сегодня вас ждёт сюрприз!
Трекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъезд
Проснёмся с невероятным видом за окном, вскипятим чай на костре, вкусно позавтракаем на свежем воздухе и поедем в горы. Держим курс на озеро Мзы. Внедорожники забросят нас к месту старта, а оттуда мы продолжим путь пешком — 6-7 км в одну сторону. Идти будем по густым лесам и цветущим лугам, а с перевала Анчхо полюбуемся головокружительной панорамой Главного Кавказского хребта и долиной реки Псху.
Доберёмся до ледникового озера и сделаем сочные кадры ярко-голубого водоёма. Пообедаем в высокогорном кафе, поднимем бокалы вина или чачи за окончание тура и поедем в Сочи. Планируйте вылет после 21:30.
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Что включено
- Проживание
- Все завтраки, пикники в горах (обед и ужин) в 4 и 5 дни
- Трансфер от аэропорта Сочи в отель и обратно
- Передвижение на УАЗ «Патриот» с водителями-гидами
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
- Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
- Все активности по программе
- Сопровождение 1-2 водителями-гидами
Что не входит в цену
- Билеты до Сочи и обратно
- Обеды и ужины вне программы