Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Авторский тур в Гагре

Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами

Зачем выбирать между пляжным отдыхом и трекингом в горах? Предлагаем совместить всё самое интересное в одном путешествии.

Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра.

Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья. За атмосферу будет отвечать наш местный водитель-гид Бата — он научит веселиться по-кавказски!
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Ближайшие даты:
21
июл
12
авг
25
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

В туре будет гид?
Да, тур для вас проведёт наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.
Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры, о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать вам историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.

Проживание. Проживание возможно в отелях 3*, в мини-отелях с хорошим рейтингом, на базе отдыха (база с очень простыми современными номерами, но с бассейном на берегу моря в самшитовой роще, кафе и различными прокатами, баней).

Если вы приезжаете парой, то в номере будет одна двуспальная кровать (на базе все кровати односпальные, можно сдвинуть).

Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.

Возможно семейное 3-местное заселение, при наличии номеров и одноместное размещение за доп. плату, по желанию.

С 4 на 5 день мы будем ночевать в домике в горах, в походных условиях, в высокогорье на альпийских лугах. Домик с общими комнатами на всех участников тура, либо изолированные комнаты по 2-4 человека (наличие по факту). Будет 1-2 домика, в зависимости от количества участников. Дом без удобств. Сан. узла внутри дома нет и принять душ возможности не будет. Туалет и умывальник на улице. Без этой ночевки абсолютно точно нельзя полностью прочувствовать вайб двух «горных дней» и увидеть всю красоту этого маршрута.

Питание. В программу включены все завтраки, обеды и ужины в 4 и 5 дни. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить (все дни, кроме треккингов на высокогорье). В туре мы передвигаемся на подготовленных УАЗ «Патриот» по 8 человек, машины сделаны с завода под такое количество пассажиров. Расположение мест в авто: 1-3-4. 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки.

В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофон, это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе. Гиды дадут основную информацию о локациях. Из/в аэропорт до границы с Абхазией организован комфортный трансфер на машинах такси.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, каньон Хашупсе и Белые скалы

Встречаемся в аэропорту Сочи до 12:00 и отправляемся в Абхазию. По прибытии нас встретит местный гид-водитель Бата, который сразу погрузит в атмосферу гостеприимства и познакомит с традициями.

Не будем терять ни минуты — поедем смотреть природные красоты. По бездорожью доберёмся до каньона Хашупсе. До самых живописных мест дойдём пешком мимо отвесных скал, переходя вброд шумные речки. Где-то будем даже плыть по прохладной воде. То что надо в жаркий денёк!

По желанию пообедаем на форелевой ферме или в кафе в Гагре. Затем отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор. Здесь останемся подольше: будем купаться, загорать на уединённом пляже и делать эффектные снимки на фоне отвесных громад, уходящих в море.

Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями.

Встреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалыВстреча, каньон Хашупсе и Белые скалы
2 день

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике

Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.

А по пути к заброшенным городам остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Сейчас там сделали зип-лайн (стальной трос под наклоном) со смотровой площадкой, так что при желании можно покататься — виды с высоты просто фантастические!

Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.

Следующая локация — пещера Абраскила, недавно открытая для посещения. Мы наденем выданные резиновые сапоги и отправимся исследовать подземное царство. Идти будем по подземной реке, вода местами дойдёт нам до колен! Пройдём около 1,5 км, побываем в 4 каменных залах, полюбуемся сталактитами и сталагмитами.

Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся SPA-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
3 день

День отдыха

Сегодня не будет никаких активностей, экскурсий и переездов. Отдых и только отдых! Программа дня зависит от вас: можете искупаться, получить идеальный загар на пляже, взять урок управления сапом или промчаться по волнам на банане.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Озеро Рица и Гегский водопад

После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать. На берегу пообедаем: мясо, абхазский сыр, лаваш, мандарины, лимонад, вино.

Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа, Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зип-лайне.

Дальше на внедорожниках поднимемся к альпийским лугам, а затем вас ждёт трекинг в Долину семи озёр по живописной тропе, откуда открываются виды на Главный Кавказский хребет, а кое-где нам даже встретится снег. Путь займёт по 7 км туда и обратно. Желающие смогут прогуляться до места на лошадях.

Спустимся вниз и заселимся в горные домики. Жить будем на высоте 1600 метров! Вечером устроим весёлое застолье с домашним вином, мясом и сыром. Будем петь песни у костра, любоваться звёздным небом и делиться фотографиями. А ещё сегодня вас ждёт сюрприз!

Озеро Рица и Гегский водопадОзеро Рица и Гегский водопадОзеро Рица и Гегский водопадОзеро Рица и Гегский водопадОзеро Рица и Гегский водопадОзеро Рица и Гегский водопад
5 день

Трекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъезд

Проснёмся с невероятным видом за окном, вскипятим чай на костре, вкусно позавтракаем на свежем воздухе и поедем в горы. Держим курс на озеро Мзы. Внедорожники забросят нас к месту старта, а оттуда мы продолжим путь пешком — 6-7 км в одну сторону. Идти будем по густым лесам и цветущим лугам, а с перевала Анчхо полюбуемся головокружительной панорамой Главного Кавказского хребта и долиной реки Псху.

Доберёмся до ледникового озера и сделаем сочные кадры ярко-голубого водоёма. Пообедаем в высокогорном кафе, поднимем бокалы вина или чачи за окончание тура и поедем в Сочи. Планируйте вылет после 21:30.

Трекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъездТрекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъездТрекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъездТрекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъездТрекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъездТрекинг к озеру Мзы, перевал Анчхо и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, пикники в горах (обед и ужин) в 4 и 5 дни
  • Трансфер от аэропорта Сочи в отель и обратно
  • Передвижение на УАЗ «Патриот» с водителями-гидами
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
  • Дегустация вина, чачи, мёда, чая и сыра
  • Все активности по программе
  • Сопровождение 1-2 водителями-гидами
Что не входит в цену
  • Билеты до Сочи и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
Завершение: Аэропорт Сочи, после 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

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