Участие возможно с 18 лет.

В туре будет гид?

Да, тур для вас проведёт наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.

Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры, о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать вам историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.

Проживание. Проживание возможно в отелях 3*, в мини-отелях с хорошим рейтингом, на базе отдыха (база с очень простыми современными номерами, но с бассейном на берегу моря в самшитовой роще, кафе и различными прокатами, баней).

Если вы приезжаете парой, то в номере будет одна двуспальная кровать (на базе все кровати односпальные, можно сдвинуть).

Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.

Возможно семейное 3-местное заселение, при наличии номеров и одноместное размещение за доп. плату, по желанию.

С 4 на 5 день мы будем ночевать в домике в горах, в походных условиях, в высокогорье на альпийских лугах. Домик с общими комнатами на всех участников тура, либо изолированные комнаты по 2-4 человека (наличие по факту). Будет 1-2 домика, в зависимости от количества участников. Дом без удобств. Сан. узла внутри дома нет и принять душ возможности не будет. Туалет и умывальник на улице. Без этой ночевки абсолютно точно нельзя полностью прочувствовать вайб двух «горных дней» и увидеть всю красоту этого маршрута.

Питание. В программу включены все завтраки, обеды и ужины в 4 и 5 дни. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить (все дни, кроме треккингов на высокогорье). В туре мы передвигаемся на подготовленных УАЗ «Патриот» по 8 человек, машины сделаны с завода под такое количество пассажиров. Расположение мест в авто: 1-3-4. 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки.

В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофон, это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе. Гиды дадут основную информацию о локациях. Из/в аэропорт до границы с Абхазией организован комфортный трансфер на машинах такси.