Активные туры – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» в Гагре, цены от 54 750 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
На машине
Конные прогулки
5 дней
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 июн в 08:00
6 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
На машине
5 дней
-
25%
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
20 июл в 12:00
17 авг в 12:00
54 750 ₽73 000 ₽ за человека

