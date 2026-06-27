Лучший выборВсё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Адлера, до 12:00
1 июл в 08:00
10 июл в 08:00
24 650 ₽ за человека
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Гагра, точное место и время по договорённости
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
7800 ₽ за человека
-
25%
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
Сегодня в 08:30
11 июл в 08:30
23 500 ₽
31 333 ₽ за человека
В Абхазию на выходные: индивидуальный автовыезд
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: КПП Псоу, 9:00. Возможен выезд из Адлера, Сочи и К...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
27 999 ₽ за всё до 4 чел.
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия», 15:00
2 июл в 15:00
6 авг в 15:00
44 850 ₽
59 800 ₽ за человека
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный выезд
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Старт также воз...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
3 июл в 08:00
10 июл в 08:00
18 000 ₽ за человека
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
8 окт в 12:00
15 окт в 12:00
40 000 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Также возможен ...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
56 000 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
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