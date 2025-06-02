Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Местные жители называют необычные каменные нагромождения мрамором — настолько роскошно они смотрятся. Желающие смогут искупаться или просто расслабиться на пляже.

Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры. Увидим знаменитую Колоннаду в мавританском стиле и старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

По желанию посетим дегустацию вина и поедем на озеро Рица. В дороге перекусим. По пути заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу с зарослями папортника и самшита, из которых того и гляди выглянет Леший, а в ручье покажется русалочий хвост.

Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения.

На берегу озера Рица, крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и пофотографируемся. Побываем на даче Сталина в санатории «Зелёная роща» и отправимся на альпийские луга.

Поднимемся в горы на высоту 2000 метров, откуда открывается головокружительный вид на озеро и каменные громады.

Вечером заселимся в коттедж и поужинаем.