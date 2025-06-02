Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетука верхом на
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Вам понадобятся:
- Банковская карта и обязательно наличные.
⁃ Удобная обувь, подходящая для прогулок в горах: кроссовки/трекинговые ботинки.
⁃ Купальник.
⁃ Любимый дождевик. Если такого не имеется, мы вам его предоставим.
⁃ Спортивный костюм, в котором вам будет комфортно прохладным вечером в горах.
⁃ Крем с защитой от солнца, очки, кепку или любой другой головной убор.
⁃ Паспорт РФ (можно загранпаспорт, если вам он ближе) и полис.
Отмена бронирования в срок за 15 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесённых расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%.
Проживание. Будем жить в комфортабельном горном коттедже, 2- и 3-местное проживание с удобствами.
Питание. Не входит в программу.
Сложность. Программа подойдёт участникам с любым уровнем физической подготовки.
Транспорт. Передвигаться будем на минивэнах УАЗ Патриот или Honda Stepwgn и внедорожниках.
Программа тура по дням
Белые Скалы, прогулка по Гагре и озеро Рица
Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Местные жители называют необычные каменные нагромождения мрамором — настолько роскошно они смотрятся. Желающие смогут искупаться или просто расслабиться на пляже.
Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры. Увидим знаменитую Колоннаду в мавританском стиле и старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.
По желанию посетим дегустацию вина и поедем на озеро Рица. В дороге перекусим. По пути заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу с зарослями папортника и самшита, из которых того и гляди выглянет Леший, а в ручье покажется русалочий хвост.
Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения.
На берегу озера Рица, крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и пофотографируемся. Побываем на даче Сталина в санатории «Зелёная роща» и отправимся на альпийские луга.
Поднимемся в горы на высоту 2000 метров, откуда открывается головокружительный вид на озеро и каменные громады.
Вечером заселимся в коттедж и поужинаем.
Трекинг к озеру Мзы
После завтрака отправимся к ледниковому озеру Мзы. Вас ждёт прогулка по цветущим альпийским лугам, а затем выйдем к ярко-голубой чаше, будто спрятанной посреди высоких вершин. Дорога туда и обратно займёт примерно 6 часов — идти будем размеренно и без спешки, чтобы успеть насладиться красотами.
На обед устроим пикник на свежем воздухе или заглянем в кафе. Побываем на живописной Студенческой поляне и вернёмся в коттедж, где поужинаем и отдохнём под звёздным небом.
Поход по Долине семи озёр
Утро начнём со вкусного завтрака и ароматного кофе. Хорошенько подкрепимся и поедем в Долину семи озёр. До старта пешего маршрута доберёмся на УАЗе, пересечём бурную речку и с ветерком промчимся по бездорожью.
Вас ждёт поход по плато, где в альпийских лугах тут и там расположились лазурные озёра. Здесь собраны главные красота Абхазии: высокие вершины, ледники, горные водоёмы и цветущие зелёные полотна.
После обеда у вас будет свободное время.
Подъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопад
Позавтракаем и прокатимся верхом: на лошадях поднимемся на хребет Ацетука на высоту 2540 метров. Катание займёт около 4 часов в обе стороны.
После обеда прогуляемся к Аджарскому водопаду. Стартанём на Студенческой поляне и вдоль реки Аудхара, мимо скал и альпийских лугов поднимемся к водной громаде, бурлящей и шумящей. Поход займёт около 1-1,5 часа.
К вечеру вернёмся в коттедж и поужинаем.
Озеро Малая Рица и заброшенный средневековый храм
После завтрака соберём вещи и выселимся из коттеджа. Сегодня вас ждёт трекинг к озеру Малая Рица. До старта маршрута доедем на машине, и оттуда начнём прогулку. Пройдём по реликтовому лесу, вдыхая свежие ароматы, и выйдем к озеру, в глади которого отражается величественная горная вершина.
После обеда переедем в Пицундо-Мюссерский государственный заповедник. Полюбуемся заброшенным средневековым храмом Амбара 7-8 веков, живописно расположенным на берегу реки рядом с Чёрным морем.
На этом завершим тур и поедем на границу с Россией, к КПП Псоу, из окна машины любуясь закатным солнцем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от границы с Абхазией и обратно на комфортабельном УАЗ Патриот или Honda Stepwgn, рассчитанный на 7 мест
- Трансферы по маршруту на минивэнах и внедорожниках
- Конная прогулка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение гидов
- Проживание
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Трансфер от ж. - д. вокзала/автовокзала до границы с Абхазией и обратно
- Питание