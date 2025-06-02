Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов

Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Отправляемся в Абхазию не за пляжным отдыхом и бесконечными экскурсиями — есть вариант повеселее.

Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетука верхом на
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лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов. Торопиться и ставить рекорды не будем. Наша цель — получить удовольствие от прогулки, насладиться пейзажами и сделать сочные кадры. А ещё побываем на даче И. Сталина, увидим развалины древнего храма и знаменитую Колоннаду.

Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Ближайшие даты:
2
июн7
июн9
июн14
июн16
июн21
июн23
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 10 лет.

Вам понадобятся:
- Банковская карта и обязательно наличные.
⁃ Удобная обувь, подходящая для прогулок в горах: кроссовки/трекинговые ботинки.
⁃ Купальник.
⁃ Любимый дождевик. Если такого не имеется, мы вам его предоставим.
⁃ Спортивный костюм, в котором вам будет комфортно прохладным вечером в горах.
⁃ Крем с защитой от солнца, очки, кепку или любой другой головной убор.
⁃ Паспорт РФ (можно загранпаспорт, если вам он ближе) и полис.

Отмена бронирования в срок за 15 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесённых расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%.

Проживание. Будем жить в комфортабельном горном коттедже, 2- и 3-местное проживание с удобствами.

Питание. Не входит в программу.

Сложность. Программа подойдёт участникам с любым уровнем физической подготовки.

Транспорт. Передвигаться будем на минивэнах УАЗ Патриот или Honda Stepwgn и внедорожниках.

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Программа тура по дням

1 день

Белые Скалы, прогулка по Гагре и озеро Рица

Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Местные жители называют необычные каменные нагромождения мрамором — настолько роскошно они смотрятся. Желающие смогут искупаться или просто расслабиться на пляже.

Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры. Увидим знаменитую Колоннаду в мавританском стиле и старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

По желанию посетим дегустацию вина и поедем на озеро Рица. В дороге перекусим. По пути заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу с зарослями папортника и самшита, из которых того и гляди выглянет Леший, а в ручье покажется русалочий хвост.

Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения.

На берегу озера Рица, крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и пофотографируемся. Побываем на даче Сталина в санатории «Зелёная роща» и отправимся на альпийские луга.

Поднимемся в горы на высоту 2000 метров, откуда открывается головокружительный вид на озеро и каменные громады.

Вечером заселимся в коттедж и поужинаем.

Белые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро РицаБелые Скалы, прогулка по Гагре и озеро Рица
2 день

Трекинг к озеру Мзы

После завтрака отправимся к ледниковому озеру Мзы. Вас ждёт прогулка по цветущим альпийским лугам, а затем выйдем к ярко-голубой чаше, будто спрятанной посреди высоких вершин. Дорога туда и обратно займёт примерно 6 часов — идти будем размеренно и без спешки, чтобы успеть насладиться красотами.

На обед устроим пикник на свежем воздухе или заглянем в кафе. Побываем на живописной Студенческой поляне и вернёмся в коттедж, где поужинаем и отдохнём под звёздным небом.

Трекинг к озеру МзыТрекинг к озеру МзыТрекинг к озеру МзыТрекинг к озеру МзыТрекинг к озеру МзыТрекинг к озеру МзыТрекинг к озеру Мзы
3 день

Поход по Долине семи озёр

Утро начнём со вкусного завтрака и ароматного кофе. Хорошенько подкрепимся и поедем в Долину семи озёр. До старта пешего маршрута доберёмся на УАЗе, пересечём бурную речку и с ветерком промчимся по бездорожью.

Вас ждёт поход по плато, где в альпийских лугах тут и там расположились лазурные озёра. Здесь собраны главные красота Абхазии: высокие вершины, ледники, горные водоёмы и цветущие зелёные полотна.

После обеда у вас будет свободное время.

Поход по Долине семи озёрПоход по Долине семи озёрПоход по Долине семи озёрПоход по Долине семи озёрПоход по Долине семи озёрПоход по Долине семи озёр
4 день

Подъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопад

Позавтракаем и прокатимся верхом: на лошадях поднимемся на хребет Ацетука на высоту 2540 метров. Катание займёт около 4 часов в обе стороны.

После обеда прогуляемся к Аджарскому водопаду. Стартанём на Студенческой поляне и вдоль реки Аудхара, мимо скал и альпийских лугов поднимемся к водной громаде, бурлящей и шумящей. Поход займёт около 1-1,5 часа.

К вечеру вернёмся в коттедж и поужинаем.

Подъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопадПодъём на хребет Ацетука на лошадях и Аджарский водопад
5 день

Озеро Малая Рица и заброшенный средневековый храм

После завтрака соберём вещи и выселимся из коттеджа. Сегодня вас ждёт трекинг к озеру Малая Рица. До старта маршрута доедем на машине, и оттуда начнём прогулку. Пройдём по реликтовому лесу, вдыхая свежие ароматы, и выйдем к озеру, в глади которого отражается величественная горная вершина.

После обеда переедем в Пицундо-Мюссерский государственный заповедник. Полюбуемся заброшенным средневековым храмом Амбара 7-8 веков, живописно расположенным на берегу реки рядом с Чёрным морем.

На этом завершим тур и поедем на границу с Россией, к КПП Псоу, из окна машины любуясь закатным солнцем.

Озеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храмОзеро Малая Рица и заброшенный средневековый храм

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от границы с Абхазией и обратно на комфортабельном УАЗ Патриот или Honda Stepwgn, рассчитанный на 7 мест
  • Трансферы по маршруту на минивэнах и внедорожниках
  • Конная прогулка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение гидов
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Трансфер от ж. - д. вокзала/автовокзала до границы с Абхазией и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ), 10:00
Завершение: КПП Псоу, Абхазия (перед пунктом пограничного контроля), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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