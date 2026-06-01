Мои заказы

Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа

Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Приглашаем отдохнуть в гостеприимной Абхазии.

Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица. Также погуляем по Ботаническому саду и заглянем на дачу И. В. Сталина. Ночевать будем в отеле 5* с бассейном и видом на море.
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Транспорт. Комфортный экскурсионный автобус.

Возраст участников. 0+

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Гагра и Пицунда

Встретим вас у ж/д вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. Затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».

После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.

Гагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и Пицунда
2 день

Сухум, Новый Афон и Лыхны

Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к Ботаническому саду, которому более 160 лет.

Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.

После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века.

Сухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и Лыхны
3 день

Озеро Рица

После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж/д вокзалу Адлера или аэропорту Сочи, по пути заглянем на дачу И. В. Сталина.

Озеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро Рица

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник25 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сочи и обратно
  • 3 обеда - 3500 ₽
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 7000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 или аэропорт Сочи, 12:00
Завершение: Ж/д вокзал Адлера или аэропорт Сочи, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 434 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными по цене.

Тур входит в следующие категории Гагры

Похожие туры на «Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа»

Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
На машине
Джиппинг
2 дня
3 отзыва
Лучший выбор
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
5 дней
19 отзывов
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Адлера, до 12:00
1 июл в 08:00
10 июл в 08:00
24 650 ₽ за человека
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
На машине
2 дня
6 отзывов
Экспресс-трип по Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Гагра, точное место и время по договорённости
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
7800 ₽ за человека
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
На машине
2 дня
-
25%
5 отзывов
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
23 500 ₽31 333 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гагре
Все туры из Гагры
25 900 ₽ за человека