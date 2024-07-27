Главная цель нашего пути - озеро Мзы. В его окрестностях, согласно абхазским легендам, жил маленький народ - ацаны.
Если забраться на одну из вершин, окружающих озеро, то можно разглядеть загадочные сплетения
Если забраться на одну из вершин, окружающих озеро, то можно разглядеть загадочные сплетения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи альпийских лугов
- 🏞️ Виды озера Рица и Гегского водопада
- 🐴 Конная прогулка по живописным маршрутам
- 💧 Минеральная вода из природного источника
- 🚙 Комфортабельный транспорт для путешествия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Озеро Рица
- Гегский водопад
- Рицинское ущелье
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы. А еще вы полюбуетесь красотами Рицинского ущелья – Голубым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и смотровыми площадками, прокатитесь на тарзанке или выпьете чашечку кофе на берегу Рицы. До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях. Во время прогулки длиной 7 километров мы не только подышим настоящим горным воздухом, но и выпьем минеральной воды из бьющего источника, которая не уступает знаменитому «Боржоми». Важная информация:
Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства — солнце в горах очень активное.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровые площадки
- Озеро Рица
- Альпийские луга
- Озеро Мзы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в Рицинский заповедник: взрослый - 700 руб. /чел., детский (до 8 лет) - бесплатно
- Аренда лошадей - 1500 руб. /чел. (прогулка к водопаду)
- Аренда лошадей - 2000 руб. /чел. (прогулка к Мзы)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь
- Головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства - солнце в горах очень активное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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