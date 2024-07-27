Что вас ожидает: Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы. А еще вы полюбуетесь красотами Рицинского ущелья – Голубым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и смотровыми площадками, прокатитесь на тарзанке или выпьете чашечку кофе на берегу Рицы. До Рицинского ущелья мы доберемся на комфортабельном внедорожнике Митцубиси Паджеро, а далее отправимся на лошадях. Во время прогулки длиной 7 километров мы не только подышим настоящим горным воздухом, но и выпьем минеральной воды из бьющего источника, которая не уступает знаменитому «Боржоми». Важная информация:

Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства — солнце в горах очень активное.