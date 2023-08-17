Новый Афон и озеро Рица

Групповая экскурсия из Нового Афона: впечатляющая прогулка по подвесному мосту

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Поездка в удивительный город Новый Афон, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святыни, а также обзор живописного озера Рица, бодрящая прогулка по подвесному мосту, дегустация и катание на тарзанке.
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Новый Афон и озеро Рица
Ближайшие даты:
17
авг

Что вас ожидает:

  • Лебединое озеро
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Святой источник
  • Храм Симона Кананита
  • Келья Симона Кананита (по желанию)
  • Анакопийская крепость
  • Новоафонская пещера
  • Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Водопад «Птичий клюв»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы побываете у Бзыбской крепости, в необычайном Новом Афоне, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святые места, прочувствуете их умиротворяющую атмосферу. Мы расскажем Вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере. А еще вас ждет бодрящая прогулка по подвесному мосту, дегустация и, если пожелаете, катание на тарзанке!

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустация вина, меда и сыра
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый (12+)/700 рублей, детский (с 8 до 12 лет)/200 рублей)
  • Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей, по желанию)
  • Молочный водопад и водопад Птичий клюв (300 рублей)
  • Тарзанка, по желанию
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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