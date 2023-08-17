Групповая экскурсия из Нового Афона: впечатляющая прогулка по подвесному мосту
Поездка в удивительный город Новый Афон, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святыни, а также обзор живописного озера Рица, бодрящая прогулка по подвесному мосту, дегустация и катание на тарзанке.
Ближайшие даты:
17
авг
авг
Что вас ожидает:
- Лебединое озеро
- Рукотворный водопад
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Святой источник
- Храм Симона Кананита
- Келья Симона Кананита (по желанию)
- Анакопийская крепость
- Новоафонская пещера
- Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Молочный водопад
- Водопад «Птичий клюв»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы побываете у Бзыбской крепости, в необычайном Новом Афоне, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святые места, прочувствуете их умиротворяющую атмосферу. Мы расскажем Вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере. А еще вас ждет бодрящая прогулка по подвесному мосту, дегустация и, если пожелаете, катание на тарзанке!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Дегустация вина, меда и сыра
- Что не входит
- Экологический сбор на озере Рица (взрослый (12+)/700 рублей, детский (с 8 до 12 лет)/200 рублей)
- Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей, по желанию)
- Молочный водопад и водопад Птичий клюв (300 рублей)
- Тарзанка, по желанию
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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