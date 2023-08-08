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Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии. Это воплощенные спокойствие и мудрость высокогорья, изумительного цвета гладь воды, прозрачный чистейший воздух и кавказское гостеприимство. Рица – дно из тех мест, которые никак не хочется покидать.

Помимо главных «визитных карточек» Абхазии, вы побываете также в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.

Застолье порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.