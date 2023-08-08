Тайны Нового Афона: Экскурсия к озеру Рица и посещение фольклорного концерта
Приглашаем Вас в Рицинский национальный парк! Здесь расположилась жемчужина абхазского края — голубое озеро Рица. Мы обязательно увидим и другие «визитные карточки» Страны Души, а после отправимся в село Дурипш. Тут нас ждет настоящее застолье и фольклорный концерт с песнями и танцами.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
15
авг
авг
22
авг
авг
29
авг
авг
5
сен
сен
12
сен
сен
19
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Водопад «Молочный»
- Водопад «Птичий клюв»
- Село Лыхны
- Храм X века
- Поляна «Лыхнашта»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее
Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии. Это воплощенные спокойствие и мудрость высокогорья, изумительного цвета гладь воды, прозрачный чистейший воздух и кавказское гостеприимство. Рица – дно из тех мест, которые никак не хочется покидать.
Помимо главных «визитных карточек» Абхазии, вы побываете также в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
По вторникам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Фольклорный концерт
- Дегустация вина, меда и сыра
- Что не входит
- Экологический сбор в рицинский национальный парк (взрослый/700 рублей, детский (до 12 лет)/ 200 рублей, детский (до 8 лет) – бесплатно)
- Водопад «Молочный» и водопад «Птичий клюв» (300 рублей)
- Застолье (взрослый/1000 рублей, детский/ 700 рублей)
- Тарзанка, по желанию
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нового Афона
Групповые
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Похожие туры из Нового Афона
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в Новом Афоне
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
1375011 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
у вашего отеля
13 авг
14 авг
24 авг
26 авг
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
13 000₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии