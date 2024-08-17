Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В южной горной части Абхазии расположился самый популярный туристический заповедник республики Рицинский национальный реликтовый парк. Жемчужиной его является прекрасное озеро Рица. Но им не ограничиваются природные богатства парка.



Здесь вас ждут живописные водопады, поражающие воображения ущелья и каньоны, красивейшие реки и многое другое. 5 3 отзыва

Радуга Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, водопады «Мужские» и «Женские слезы», реки Гегу и Юпшара и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз. Голубое озеро — oднo из сaмых нeoбычных oзёр Абхaзии! По желанию посетите государственную пасеку и винный погреб с бесплатной дегустацией! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме

Ежедневно, утром по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Голубое озеро

Озеро Рица

Бзыбское ущелье

Водопад «Мужские слезы»

Водопад «Женские слезы»

Р. Гегу

Р. Юпшара

Р. Бзыпь

Юпшарский каньон

Чабгарский карниз

Висячие мосты

Пасека

Винный погреб Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание на минивэне Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)

Природный сбор в природном парке 700 рублей, 350 дети до 12 лет

Возможно передвижение на джипе за доп. плату 2500 рублей Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, утром по договоренности Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально

В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.