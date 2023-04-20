В южной горной части Абхазии расположился самый популярный туристический заповедник республики Рицинский национальный реликтовый парк. Жемчужиной его является прекрасное озеро Рица. Но им не ограничиваются природные богатства парка.
Здесь вас ждут живописные водопады, поражающие воображения ущелья и каньоны, красивейшие реки и многое другое.
Здесь вас ждут живописные водопады, поражающие воображения ущелья и каньоны, красивейшие реки и многое другое.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Мужские слезы»
- Водопад «Женские слезы»
- Р. Гегу
- Р. Юпшара
- Р. Бзыпь
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Висячие мосты
- Пасека
- Винный погреб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, водопады «Мужские» и «Женские слезы», реки Гегу и Юпшара и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз.
Голубое озеро — oднo из сaмых нeoбычных oзёр Абхaзии! По желанию посетите государственную пасеку и винный погреб с бесплатной дегустацией!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, утром по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание на минивэне
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Природный сбор в природном парке 700 рублей, 350 дети до 12 лет
- Возможно передвижение на джипе за доп. плату 2500 рублей
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, утром по договоренностиЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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