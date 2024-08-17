В южной горной части Абхазии расположился самый популярный туристический заповедник республики Рицинский национальный реликтовый парк. Жемчужиной его является прекрасное озеро Рица. Но им не ограничиваются природные богатства парка.
Здесь вас ждут живописные водопады, поражающие воображения ущелья и каньоны, красивейшие реки и многое другое.
Здесь вас ждут живописные водопады, поражающие воображения ущелья и каньоны, красивейшие реки и многое другое.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, водопады «Мужские» и «Женские слезы», реки Гегу и Юпшара и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз. Голубое озеро — oднo из сaмых нeoбычных oзёр Абхaзии! По желанию посетите государственную пасеку и винный погреб с бесплатной дегустацией! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Ежедневно, утром по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Мужские слезы»
- Водопад «Женские слезы»
- Р. Гегу
- Р. Юпшара
- Р. Бзыпь
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Висячие мосты
- Пасека
- Винный погреб
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание на минивэне
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Природный сбор в природном парке 700 рублей, 350 дети до 12 лет
- Возможно передвижение на джипе за доп. плату 2500 рублей
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально
- В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Гид Алиас очень интересно провел экскурсию, рассказал не только легенды и исторические факты, но сочно и красочно поведал об обычаях Абхазии, ее культуре и красотах. При осмотрах выбирал самые выгодные ракурсы, был очень внимателен и обходителен. Нам всем очень понравилось. Мы влюбились в Абхазию
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все прошло замечательно! Микроавтобус был комфортабельный. Гид Дато произвел наилучшее впечатление поездкой и рассказами об Абхазии, ее природе, людях и традициях. Мы остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Супер гид МИЗАН, превосходная природа, одним словом БОМБААА!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нового Афона
Похожие экскурсии на «Горное озеро Рица»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЧарующая Рица - из Нового Афона
Насыщенный маршрут к озеру через каньоны, водопады и горные леса
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеНа кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
26 авг в 09:30
27 авг в 09:30
от 14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 7 чел.
15 000 ₽ за экскурсию