Экскурсия в Новый Афон - это уникальная возможность посетить один из самых красивых и духовно значимых городов Абхазии. Здесь вы сможете увидеть Лебединое озеро, Новоафонский парк, рукотворный водопад и действующий мужской монастырь. Также в программу входит посещение Новоафонской пещеры, святого источника, храма и кельи Симона Кананита, Анакопийской крепости и заброшенной ж/д станции Псырцха. Забронируйте экскурсию и насладитесь красотой и умиротворением Нового Афона

Описание экскурсии

О городе: «Есть город дивный на земле, В прекрасной маленькой стране, Где мирный искренний народ. Ее как матерь бережет. Поверьте мне, мои друзья! Тот город не любить нельзя. Где видны со святой горы Ему от Господа дары». Вы увидите • Лебединое озеро • Новоафонский парк • рукотворный водопад • Новоафонский действующий мужской монастырь • Новоафонская пещера • святой источник • храм Симона Кананита • келья Симона Кананита • Анакопийская крепость • заброшенная ж/д станция Псырцха Важная информация: Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2х часов после бронирования.