Из Пицунды - в колоритный Новый Афон

Святыни, история и природа - открыть для себя особенный курорт Абхазии
Новый Афон известен первозданными пейзажами, храмами и рукотворными чудесами.

Мы прогуляемся по субтропическому парку, поднимемся к Новоафонскому монастырю на горе, увидим храм Симона Кананита, рукотворный водопад и при желании заглянем в глубины Новоафонской пещеры. Вы узнаете об истории монастыря, уникальных инженерных решениях монахов и многом другом.
Из Пицунды - в колоритный Новый Афон

Описание экскурсии

Храм Симона Кананита. Вы увидите уникальный памятник абхазской церковной архитектуры и узнаете, почему этот храм считается одним из важнейших духовных символов региона.

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь. Побываете в одном из крупнейших религиозных центров Кавказа — мужском монастыре на горе Афон, на высоте 75 метров над уровнем моря.

Рукотворный водопад и плотина. Узнаете, как монахи построили водозадерживающее сооружение и создали гидроэлектростанцию — техническое чудо своего времени.

Субтропический парк Нового Афона. Прогуляетесь среди магнолий, пальм и кипарисов, увидите лебедей на прудах и насладитесь тенью в прохладе у моря.

Новоафонская пещера (по желанию). Заглянете в одну из крупнейших пещер Европы — подземный мир с озёрами, сталактитами и застывшими водопадами.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Посещение Новоафонской пещеры по желанию и оплачивается дополнительно — 1000 ₽ за чел.
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 243 туристов
Наша команда — это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз: «Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!» Отдых душой и копилка ярких воспоминаний — это о наших экскурсиях!

Входит в следующие категории Пицунды

