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читать дальше включает также рыбалку, катание на тарзанке, конные прогулки и спортивные состязания. Вокруг вас будут живописные пейзажи, моховые камни и самшитовые леса. Программа завершается пикником на свежем воздухе. Удобный выезд и связь через мессенджеры обеспечат комфортное путешествие. Это идеальное место для активного отдыха и незабываемых впечатлений

Аацынское ущелье в Абхазии - это место, где мощь и красота природы сливаются воедино.Здесь можно насладиться обзором водопада, катанием на лодках, джиппингом по реке и даже стрельбой из лука. Экскурсия