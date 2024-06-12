Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1

Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Аацынское ущелье в Абхазии - это место, где мощь и красота природы сливаются воедино.

Здесь можно насладиться обзором водопада, катанием на лодках, джиппингом по реке и даже стрельбой из лука. Экскурсия
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включает также рыбалку, катание на тарзанке, конные прогулки и спортивные состязания. Вокруг вас будут живописные пейзажи, моховые камни и самшитовые леса. Программа завершается пикником на свежем воздухе. Удобный выезд и связь через мессенджеры обеспечат комфортное путешествие. Это идеальное место для активного отдыха и незабываемых впечатлений

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальная природа
  2. 🚙 Джиппинг по реке
  3. 🎣 Рыбалка
  4. 🏹 Стрельба из лука
  5. 🐴 Конные прогулки
  6. 🌊 Водопады
  7. 🏞 Пикник на природе

Что можно увидеть

  • Аацинский водопад
  • Аацынское ущелье
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Каньон «Аапста»
  • Аацинский водопад

Описание экскурсии

В программе:

  • обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
  • джиппинг по реке;
  • рыбалка;
  • катание на лодках в каньоне;
  • арбалетно-лучное стрельбище;
  • катание на тарзанке;
  • конные прогулки;
  • спортивные состязания;
  • отдых в гамаках;
  • пешая экскурсия вдоль ущелья;

• пикник. Важная информация:

  • Выезд осуществляется по московскому времени.
  • Оставьте, пожалуйста, контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, вайбер или телеграмм для удобства связи.
  • Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать.
  • Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после вашего бронирования.

Среда и суббота в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон «Аапста»
  • Аацинский водопад
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входной билет каньон «Аапста»: взрослый - 3000 руб., дети до 12 лет - 2500 руб.
Место начала и завершения?
Ваш отель, по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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