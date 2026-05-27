Сокровища солнечной Абхазии (из Пицунды)

Отправляемся на водопады, озеро Рица, Новый Афон и не только
Это классическая программа по Абхазии, в которую мы добавили топовые локации для фото.

Вы увидите такие знаковые места, как Гагрская колоннада, Голубое озеро и Рица, Новоафонский монастырь, водопады Девичьи и Мужские Слёзы. Зимой посетим мандариновую плантацию, летом — искупаемся в море!
Описание экскурсии

8:00–8:30 — Самшитовая роща

Уникальный природный объект, известный своими вековыми секвойями.

Дегустация вина, сыра, мяса, мёда (бесплатно).

Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).

9:30–13:30 — Рицинский национальный заповедник:

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный Мешок)
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Высокогорный молочный водопад
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию)

14:30–17:30 — Новый Афон:

  • Новоафонский мужской монастырь
  • Плантация с мандаринами (ноябрь–февраль)
  • Заброшенная станция Псырцха на берегу озера
  • Новоафонский водопад
  • Приморский парк с лебединым озером
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Купание в Чёрном море (летний сезон)

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе
  • Новоафонский мужской монастырь закрыт по понедельникам
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обязательный экосбор на озере Рица: взрослый — 1000 ₽ с чел., детский — 500 ₽ с чел.
  • Забрать по адресу — от 1000 ₽
  • Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
  • Новоафонская пещера — 1000 ₽
  • Дача Сталина — 300 ₽
  • Комплексный обед — средний чек от 600 ₽

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский от 6 до 11 лет1520 ₽
Пенсионный (ветераны, участники СВО)1710 ₽
Взрослый1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Пицунды

