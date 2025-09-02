Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина2 сентября 2025Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал нам СУПЕРСКИЕ фото, спасибо мы довольны!
