Экскурсии по Ботаническому саду в Сухуме

Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
На машине
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.

  • К
    Кристина
    2 сентября 2025
    Фотопутешествие: яркие места Сухума
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал нам СУПЕРСКИЕ фото, спасибо мы довольны!
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал

