Эта индивидуальная экскурсия из Сухума предлагает путешествие по самым живописным местам Абхазии. Вы посетите курортные города Пицунда и Гагра, где сможете насладиться пляжным отдыхом и прогуляться по местам съемок известных фильмов. Впечатляющие виды Юпшарского каньона и Голубого озера оставят незабываемые впечатления. Завершите день у озера Рица, окруженного величественными горами, и посетите историческую дачу Сталина

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад «Молочный и птичий клюв»

Организационные детали