Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Эта индивидуальная экскурсия из Сухума предлагает путешествие по самым живописным местам Абхазии.
Вы посетите курортные города Пицунда и Гагра, где сможете насладиться пляжным отдыхом и прогуляться по местам съемок известных фильмов. Впечатляющие виды Юпшарского каньона и Голубого озера оставят незабываемые впечатления.
Завершите день у озера Рица, окруженного величественными горами, и посетите историческую дачу Сталина
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Гагрская колоннада
Дача Сталина
Описание экскурсии
Прибрежные красоты Абхазии
В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.
Живописный путь к национальному парку
Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.
Обворожительная Рица
Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.
Дача Сталина
Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад «Молочный и птичий клюв»
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽/взрослый, 300 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 500 ₽ за чел.
С вами будет один из сопровождающих из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 1811 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
25 авг 2025
Хочу выразить благодарность за отлично организованную экскурсию. Алим обладаем профессиональными историческими знаниями и умением очень легко и увлекательно рассказать о событиях прошлого и настоящего времени. Рекомендую Алима, как высококвалифицированного экскурсовода.