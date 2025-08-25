Мои заказы

Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума

Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Эта индивидуальная экскурсия из Сухума предлагает путешествие по самым живописным местам Абхазии.

Вы посетите курортные города Пицунда и Гагра, где сможете насладиться пляжным отдыхом и прогуляться по местам съемок известных фильмов. Впечатляющие виды Юпшарского каньона и Голубого озера оставят незабываемые впечатления.

Завершите день у озера Рица, окруженного величественными горами, и посетите историческую дачу Сталина
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Пляжный отдых в Пицунде
  • 🎥 Прогулка по местам съемок в Гагре
  • 🏞 Виды Юпшарского каньона
  • 💧 Голубое озеро
  • 🏔 Озеро Рица
  • 🏛 Посещение дачи Сталина
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума© Петрос
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума© Петрос
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума© Петрос
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Гагрская колоннада
  • Дача Сталина

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз. По пути увидим красивейший водопад «Молочный и птичий клюв»

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽/взрослый, 300 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 500 ₽ за чел.
  • С вами будет один из сопровождающих из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 1811 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
25 авг 2025
Хочу выразить благодарность за отлично организованную экскурсию. Алим обладаем профессиональными историческими знаниями и умением очень легко и увлекательно рассказать о событиях прошлого и настоящего времени. Рекомендую Алима, как высококвалифицированного экскурсовода.

