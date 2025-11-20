Приглашаю в поездку по живописным уголкам Абхазии. Мы прогуляемся по парку с редкими растениями, полюбуемся легендарным водоёмом и Юпшарским каньоном. Нас ждёт колоритный Новый Афон с монастырями и пещерой. А ещё — пейзажи, знакомые по любимым фильмам.
Описание экскурсии
Озеро Рица и локации по пути к нему:
- Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год.
- Юпшарский каньон — живописное ущелье с отвесными скалами до 400 метров.
- Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — множество тонких ручейков, стекающих по скалам.
- Озеро Рица и две смотровые площадки с панорамными видами.
- Дача Иосифа Сталина — одна из сохранившихся резиденций с аутентичной обстановкой 30-х годов.
Новый Афон:
- Храм апостола Симона Кананита — памятник средневековой архитектуры.
- Новоафонский монастырь — действующий монастырь с шестью храмами.
- Новоафонский водопад — искусственно созданный водопад на реке Псырцха.
- Озеро Псырцха — с чёрными и белыми лебедями.
- Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии.
- Анакопийская крепость — древняя цитадель с панорамным видом на окрестности.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 12 лет; обед. Посещение по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽ за взрослого, бесплатно для ребёнка до 12 лет; дача Сталина — 300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Марк, я ваш личный гид. Приглашаю в увлекательное путешествие по Абхазии! Я — профессиональный историк с более чем 7-летним опытом работы в туризме. Провожу индивидуальные экскурсии на комфортном минивэне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 ноя 2025
Марк подстроился под наши запросы, все прошло отлично
