Из Сухума: озеро Рица + Новый Афон

Отдохнуть среди гор, водопадов и старинных храмов
Приглашаю в поездку по живописным уголкам Абхазии. Мы прогуляемся по парку с редкими растениями, полюбуемся легендарным водоёмом и Юпшарским каньоном. Нас ждёт колоритный Новый Афон с монастырями и пещерой. А ещё — пейзажи, знакомые по любимым фильмам.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Озеро Рица и локации по пути к нему:

  • Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год.
  • Юпшарский каньон — живописное ущелье с отвесными скалами до 400 метров.
  • Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы — множество тонких ручейков, стекающих по скалам.
  • Озеро Рица и две смотровые площадки с панорамными видами.
  • Дача Иосифа Сталина — одна из сохранившихся резиденций с аутентичной обстановкой 30-х годов.

Новый Афон:

  • Храм апостола Симона Кананита — памятник средневековой архитектуры.
  • Новоафонский монастырь — действующий монастырь с шестью храмами.
  • Новоафонский водопад — искусственно созданный водопад на реке Псырцха.
  • Озеро Псырцха — с чёрными и белыми лебедями.
  • Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии.
  • Анакопийская крепость — древняя цитадель с панорамным видом на окрестности.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn.
  • Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 12 лет; обед. Посещение по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽ за взрослого, бесплатно для ребёнка до 12 лет; дача Сталина — 300 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Марк, я ваш личный гид. Приглашаю в увлекательное путешествие по Абхазии! Я — профессиональный историк с более чем 7-летним опытом работы в туризме. Провожу индивидуальные экскурсии на комфортном минивэне
читать дальше

или седане, чтобы вы могли насладиться всеми красотами Абхазии в уютной атмосфере. На моих экскурсиях вас ждут захватывающие истории и легенды, которые оживят прошлое и сделают путешествие незабываемым, а также самые интересные и необычные места, скрытые от глаз обычных туристов. Мои экскурсии — для людей, которые ценят время, комфорт и свободу действий. Также я предлагаю услугу трансфера, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным с самого начала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
20 ноя 2025
Марк подстроился под наши запросы, все прошло отлично

Входит в следующие категории Сухума

