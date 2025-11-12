Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Джип-тур в Абхазию не оставит равнодушным никого! Вас ждет захватывающее путешествие по самым необычным и красивым местам — прекрасное Голубое озеро, жемчужина Абхазии — озеро Рица, величественные водопады и невероятные каньоны.

Дмитрий Ваш гид в Сухуме
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 10 часов
Размер группы 1-8 человек
На чём проводится Джиппинг

Описание экскурсии Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком». Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре. Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Сухуме или с остановок центральной улицы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера. Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания. Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

