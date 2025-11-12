Джип-тур в Абхазию не оставит равнодушным никого! Вас ждет захватывающее путешествие по самым необычным и красивым местам — прекрасное Голубое озеро, жемчужина Абхазии — озеро Рица, величественные водопады и невероятные каньоны.
Описание экскурсииВо время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком». Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре. Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Сухуме или с остановок центральной улицы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера. Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания. Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Известный ресторан «Гагрипш»
- Смотровая площадка г. Гагра
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный мешок)
- Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
- Жемчужина Абхазии - Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Водопад «Гегский»
- Внимание! Маршрут описан примерный. Маршрут может быть частично изменен/дополнен или сокращен в процессе экскурсии
Что включено
- Услуги водителя.
- Трансфер с остановок в Сухуме.
- Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей.
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /чел. (Оплачивается обязательно)
- Питание (по желанию).
Место начала и завершения?
Адрес Вашего проживания в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
