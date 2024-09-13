Виноделию в Армении уже более 6000 лет.
Вы побываете на винной дегустации, посетите музей истории армянского вина и получите полное представление о винном деле в нашей стране.
А мы дополним поездку живописными природными пейзажами, архитектурными памятниками и многочисленными фотолокациями.
Вы побываете на винной дегустации, посетите музей истории армянского вина и получите полное представление о винном деле в нашей стране.
А мы дополним поездку живописными природными пейзажами, архитектурными памятниками и многочисленными фотолокациями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Винная дегустация. Вы познакомитесь с технологией производства вина на винзаводе «Армения Вайн» недалеко от Еревана. Попробуете 3 сорта: игристое брют, белое сухое и красное сухое.
Музей истории армянского вина. Побываете в базальтовом тоннеле глубиной 8 метров, где узнаете богатую историю виноделия в Армении.
Памятник армянскому алфавиту. Найдёте первую букву вашего имени в алфавите и сделаете фото на память.
Живописное ущелье. Полюбуетесь панорамным видом на легендарный Арарат.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, винная дегустация, посещение музея, трансфер на автомобиле Kia Optima, Nissan Bluebird или Nissan X-Trail. Детское кресло по запросу за доплату
- Дополнительно оплачивается обед по желанию
- Лица до 18 лет не допускаются к дегустации, они могут посетить только экскурсию на винзаводе
- Рекомендуем удобную обувь и красивую одежду. Наша поездка — это сплошные локации для фотостопов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — Организатор в Ереване
Добрый день! Меня зовут Инга. Я родилась и выросла в Ереване, столице Армении. Влюблена в туризм. Окончила Российско-Армянский (Славянский) государственный университет, факультет туризма. Опыт работы в данной сфере — более 15 лет. Рада со своими коллегами показать вам красоты моей любимой Родины!Задать вопрос
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