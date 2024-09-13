Виноделию в Армении уже более 6000 лет. Вы побываете на винной дегустации, посетите музей истории армянского вина и получите полное представление о винном деле в нашей стране. А мы дополним поездку живописными природными пейзажами, архитектурными памятниками и многочисленными фотолокациями.

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от €265 за человека

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Винная дегустация. Вы познакомитесь с технологией производства вина на винзаводе «Армения Вайн» недалеко от Еревана. Попробуете 3 сорта: игристое брют, белое сухое и красное сухое.

Музей истории армянского вина. Побываете в базальтовом тоннеле глубиной 8 метров, где узнаете богатую историю виноделия в Армении.

Памятник армянскому алфавиту. Найдёте первую букву вашего имени в алфавите и сделаете фото на память.

Живописное ущелье. Полюбуетесь панорамным видом на легендарный Арарат.

Организационные детали