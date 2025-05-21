Барные истории Еревана (18+)

Попробовать абрикосовый эль, коктейль на коньяке и другие напитки в атмосферных заведениях города
В маршрут включены интересные или аутентичные заведения, где представлены производители местного пива, есть хороший ассортимент вин и где делают оригинальные коктейли на основе армянских напитков. Мы посетим 3–4 бара в центре Еревана и прогуляемся по городу.

Попутно как историк-археолог, я расскажу об истоках, развитии и значении алкогольной культуры в Армении и мире.
5
4 отзыва
Барные истории Еревана (18+)
Барные истории Еревана (18+)
Барные истории Еревана (18+)
Ближайшие даты:
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Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Лучшие винные, пивные и коктейльные бары Еревана

Предварительно я обсужу с вами ваши предпочтения и при необходимости скорректирую пункты маршрута. В стандартном варианте мы посетим:

  • Пивной бар, где будет дегустационный сет из разных сортов местного пива. Абрикосовый эль и горячее пиво с пряностями определённо заслуживают внимания
  • Винный бар с дегустацией армянского вина
  • Коктейльный бар, где вы сможете самостоятельно выбрать напитки
  • Бар с крепким алкоголем, где будет приветственный шот. Здесь вы сможете попробовать крепкие дистилляты из фруктового сырья — винограда, абрикоса, тутовника, а также настойки на их основе

История алкогольных напитков

Мой рассказ будет построен на базе исторических и археологических фактов. Вы узнаете:

  • Какое значение алкоголь имел для людей в древности и почему стал важной частью культуры
  • Когда первое пиво появилось в Междуречье и Египте и как оно выглядело
  • Когда и где стоит искать истоки виноделия
  • Как родились и почему распространились крепкие напитки, а также коктейли
  • Как в Армении появился коньяк и какую роль эта страна играет в мировой алкогольной истории

Организационные детали

  • В стоимость включены дегустации до 4–6 сортов пива, одного из армянских вин и приветственный шот в баре с крепким алкоголем. В некоторых случаях будет закуска
  • Дополнительные расходы: другие напитки в барах (по желанию)
  • Прогулка будет довольно долгой, поэтому одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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Елена
21 мая 2025
Павел, спасибо, нам очень понравилось. Приятная вечерняя прогулка по центру прекрасного города с посещением разного рода питейных заведений. Все алкогольные краски Еревана)))) Идите сытыми, на дольше хватит запала. Павел интересный рассказчик и собеседник. Выбор горячительных-на любой вкус. Эта экскурсия точно дополнит ваши впечатления о городе. Рекомендую)))))
Дарья
20 мая 2025
Мы отлично провели время за интересной беседой в разнообразных питейных местах Еревана. Получили много информации о истории Армении и алкогольных напитках, а также о текущем культурном и социальном положении страны
И
21 апр 2025
Отличный вариант для тех, кто много видел в Ереване, но хочется чего-то нового.
Мы списались с Павлом, составили маршрут, без подробностей по барам.
Мы узнали много нового про историю алкоголя как в
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Армении, так и в мире, очень много интересных историй, Павел любезно отвечал на все наши вопросы.
Экскурсию можно разделить на 4 этапа (4 заведения), которые привлекает и отличается от предыдущего своим настроением, атмосферой и алкоголем. Весь маршрут идёт по нарастающей и в конце вас ждёт изюминка всего этого вечера (бар с настойками обязателен к посещению)!

Y
18 мар 2025
Спасибо Павлу за необычную экскурсию и интересные истории!

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