В маршрут включены интересные или аутентичные заведения, где представлены производители местного пива, есть хороший ассортимент вин и где делают оригинальные коктейли на основе армянских напитков. Мы посетим 3–4 бара в центре Еревана и прогуляемся по городу. Попутно как историк-археолог, я расскажу об истоках, развитии и значении алкогольной культуры в Армении и мире.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Ереване

Павел Ваш гид в Ереване

Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Лучшие винные, пивные и коктейльные бары Еревана

Предварительно я обсужу с вами ваши предпочтения и при необходимости скорректирую пункты маршрута. В стандартном варианте мы посетим:

Пивной бар , где будет дегустационный сет из разных сортов местного пива. Абрикосовый эль и горячее пиво с пряностями определённо заслуживают внимания

, где будет дегустационный сет из разных сортов местного пива. Абрикосовый эль и горячее пиво с пряностями определённо заслуживают внимания Винный бар с дегустацией армянского вина

с дегустацией армянского вина Коктейльный бар , где вы сможете самостоятельно выбрать напитки

, где вы сможете самостоятельно выбрать напитки Бар с крепким алкоголем, где будет приветственный шот. Здесь вы сможете попробовать крепкие дистилляты из фруктового сырья — винограда, абрикоса, тутовника, а также настойки на их основе

История алкогольных напитков

Мой рассказ будет построен на базе исторических и археологических фактов. Вы узнаете:

Какое значение алкоголь имел для людей в древности и почему стал важной частью культуры

Когда первое пиво появилось в Междуречье и Египте и как оно выглядело

Когда и где стоит искать истоки виноделия

Как родились и почему распространились крепкие напитки, а также коктейли

Как в Армении появился коньяк и какую роль эта страна играет в мировой алкогольной истории

Организационные детали