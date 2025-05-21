В маршрут включены интересные или аутентичные заведения, где представлены производители местного пива, есть хороший ассортимент вин и где делают оригинальные коктейли на основе армянских напитков. Мы посетим 3–4 бара в центре Еревана и прогуляемся по городу.
Попутно как историк-археолог, я расскажу об истоках, развитии и значении алкогольной культуры в Армении и мире.
Попутно как историк-археолог, я расскажу об истоках, развитии и значении алкогольной культуры в Армении и мире.
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Лучшие винные, пивные и коктейльные бары Еревана
Предварительно я обсужу с вами ваши предпочтения и при необходимости скорректирую пункты маршрута. В стандартном варианте мы посетим:
- Пивной бар, где будет дегустационный сет из разных сортов местного пива. Абрикосовый эль и горячее пиво с пряностями определённо заслуживают внимания
- Винный бар с дегустацией армянского вина
- Коктейльный бар, где вы сможете самостоятельно выбрать напитки
- Бар с крепким алкоголем, где будет приветственный шот. Здесь вы сможете попробовать крепкие дистилляты из фруктового сырья — винограда, абрикоса, тутовника, а также настойки на их основе
История алкогольных напитков
Мой рассказ будет построен на базе исторических и археологических фактов. Вы узнаете:
- Какое значение алкоголь имел для людей в древности и почему стал важной частью культуры
- Когда первое пиво появилось в Междуречье и Египте и как оно выглядело
- Когда и где стоит искать истоки виноделия
- Как родились и почему распространились крепкие напитки, а также коктейли
- Как в Армении появился коньяк и какую роль эта страна играет в мировой алкогольной истории
Организационные детали
- В стоимость включены дегустации до 4–6 сортов пива, одного из армянских вин и приветственный шот в баре с крепким алкоголем. В некоторых случаях будет закуска
- Дополнительные расходы: другие напитки в барах (по желанию)
- Прогулка будет довольно долгой, поэтому одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 558 туристов
Меня зовут Павел, я профессиональный археолог. Больше 20 лет занимался археологией в Новгороде, а теперь живу в Ереване и работаю в археологических экспедициях в разных странах. Много лет я веду научно-популярные блоги об истории и археологи. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции. Я покажу и расскажу то, что знают только археологи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 мая 2025
Павел, спасибо, нам очень понравилось. Приятная вечерняя прогулка по центру прекрасного города с посещением разного рода питейных заведений. Все алкогольные краски Еревана)))) Идите сытыми, на дольше хватит запала. Павел интересный рассказчик и собеседник. Выбор горячительных-на любой вкус. Эта экскурсия точно дополнит ваши впечатления о городе. Рекомендую)))))
Дарья
20 мая 2025
Мы отлично провели время за интересной беседой в разнообразных питейных местах Еревана. Получили много информации о истории Армении и алкогольных напитках, а также о текущем культурном и социальном положении страны
И
Иван
21 апр 2025
Отличный вариант для тех, кто много видел в Ереване, но хочется чего-то нового.
Мы списались с Павлом, составили маршрут, без подробностей по барам.
Мы узнали много нового про историю алкоголя как в
Мы списались с Павлом, составили маршрут, без подробностей по барам.
Мы узнали много нового про историю алкоголя как в
Y
Yulia
18 мар 2025
Спасибо Павлу за необычную экскурсию и интересные истории!
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