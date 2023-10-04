Погрузитесь в атмосферу армянской культуры: Экскурсия в Эчмиадзин и Дом Мачаненц
Окунитесь в богатую и глубоко укоренившуюся культуру и историю нашей страны во время этой уникальной индивидуальной экскурсии! Посетите духовный центр Армении — Эчмиадзин, где вас ждет Эчмиадзинский кафедральный собор, одна из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей страны.
Отправляясь в культурно-туристический комплекс Дом Мачаненц в Эчмиадзине, вы попадете в пространство, где не найдете музейной формальности. Это живое место, созданное с искренней любовью к армянской культуре, творчеству и людям.
Отправляясь в культурно-туристический комплекс Дом Мачаненц в Эчмиадзине, вы попадете в пространство, где не найдете музейной формальности. Это живое место, созданное с искренней любовью к армянской культуре, творчеству и людям.
Ближайшие даты:
4
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Что вас ожидает:
- Эчмиадзин
- Эчмиадзинский кафедральный собор
- Дом Мачаненц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Эчмиадзинский кафедральный собор.
- В рамках этого уникального тура вы сможете посетить Эчмиадзинский кафедральный собор, который является одной из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей Армении. Эчмиадзинский Кафедральный Собор является центром Армянской Апостольской церкви и первым христианским собором в мире. В настоящее время собор находится на стадии реконструкции, поэтому, к сожалению, его можно только рассмотреть снаружи.
- Дом Мачаненц.
- Вам предстоит посетить Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине, что станет яркой чертой этого тура. Вы узнаете удивительную историю дома и ощутите его гостеприимную атмосферу. Вас познакомят с антиквариатом, расскажут о творческих и социальных проектах, а также предложат принять участие в мастер-классах. Вы окунетесь в интерьеры традиционного армянского дома и увидите бытовые предметы разных эпох. Кроме того, вас ожидают художественная галерея, школа искусств, театр и винный погреб, что создает удивительный центр притяжения.
- Не упустите возможность принять участие в различных мастер-классах, где можно научиться печь лаваш, готовить известную долму и приготовлять армянские сладости. Попробуйте свои силы в гончарном искусстве и создайте оберег — куклу Нури. На территории комплекса вы также сможете насладиться местными деликатесами и напитками.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид.
Вторник-Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы, профессиональные водители
- Входные билеты в Дом Мачаненц
- Бутилированная вода
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается обед и мастер-классы: выпечка лаваша — 1000 драмов
- Мастер-класс по гончарному делу — 2000 драмов
- Изготовление обережной куклы Нури — 2000 драмов
- Приготовление долмы (до 50 штук) — 20000 драмов
- Сладкий суджух
- Или шароц (10 штук) — 20000 драмов
- Дегустация вина — 30000 драмов (для группы до 6 человек)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник-ВоскресеньеЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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