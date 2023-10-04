Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц

Погрузитесь в атмосферу армянской культуры: Экскурсия в Эчмиадзин и Дом Мачаненц

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Окунитесь в богатую и глубоко укоренившуюся культуру и историю нашей страны во время этой уникальной индивидуальной экскурсии! Посетите духовный центр Армении — Эчмиадзин, где вас ждет Эчмиадзинский кафедральный собор, одна из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей страны.

Отправляясь в культурно-туристический комплекс Дом Мачаненц в Эчмиадзине, вы попадете в пространство, где не найдете музейной формальности. Это живое место, созданное с искренней любовью к армянской культуре, творчеству и людям.
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Ближайшие даты:
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
10
окт
11
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Эчмиадзин
  • Эчмиадзинский кафедральный собор
  • Дом Мачаненц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Эчмиадзинский кафедральный собор.
  • В рамках этого уникального тура вы сможете посетить Эчмиадзинский кафедральный собор, который является одной из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей Армении. Эчмиадзинский Кафедральный Собор является центром Армянской Апостольской церкви и первым христианским собором в мире. В настоящее время собор находится на стадии реконструкции, поэтому, к сожалению, его можно только рассмотреть снаружи.
  • Дом Мачаненц.
  • Вам предстоит посетить Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине, что станет яркой чертой этого тура. Вы узнаете удивительную историю дома и ощутите его гостеприимную атмосферу. Вас познакомят с антиквариатом, расскажут о творческих и социальных проектах, а также предложат принять участие в мастер-классах. Вы окунетесь в интерьеры традиционного армянского дома и увидите бытовые предметы разных эпох. Кроме того, вас ожидают художественная галерея, школа искусств, театр и винный погреб, что создает удивительный центр притяжения.
  • Не упустите возможность принять участие в различных мастер-классах, где можно научиться печь лаваш, готовить известную долму и приготовлять армянские сладости. Попробуйте свои силы в гончарном искусстве и создайте оберег — куклу Нури. На территории комплекса вы также сможете насладиться местными деликатесами и напитками.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид.

Вторник-Воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы, профессиональные водители
  • Входные билеты в Дом Мачаненц
  • Бутилированная вода
  • Начало (конец) из любой точки Еревана
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается обед и мастер-классы: выпечка лаваша — 1000 драмов
  • Мастер-класс по гончарному делу — 2000 драмов
  • Изготовление обережной куклы Нури — 2000 драмов
  • Приготовление долмы (до 50 штук) — 20000 драмов
  • Сладкий суджух
  • Или шароц (10 штук) — 20000 драмов
  • Дегустация вина — 30000 драмов (для группы до 6 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-Воскресенье
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Выездные
Гастрономические
Эчмиадзин
Популярные места

Похожие туры из Еревана

Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
в международном аэропорту Звартноц
Сегодня
Завтра
5 окт
6 окт
от 179135 за всё до 2 чел.
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Эчмиадзин - церкви, музеи и необычный парк
Провести день в античной столице Армении и увидеть, какой современной она стала
на площади Республики
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
от 135122 за всё до 3 чел.
Армянский Ватикан: пешеходная прогулка по Эчмиадзину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Армянский Ватикан: пешеходная прогулка по Эчмиадзину
Совершить духовное путешествие в сердце христианской Армении
в центре Эчмиадзина
7 окт
10 окт
11 окт
12 окт
45 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ