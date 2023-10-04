Окунитесь в богатую и глубоко укоренившуюся культуру и историю нашей страны во время этой уникальной индивидуальной экскурсии! Посетите духовный центр Армении — Эчмиадзин, где вас ждет Эчмиадзинский кафедральный собор, одна из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей страны.



Отправляясь в культурно-туристический комплекс Дом Мачаненц в Эчмиадзине, вы попадете в пространство, где не найдете музейной формальности. Это живое место, созданное с искренней любовью к армянской культуре, творчеству и людям.