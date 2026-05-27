Духовное наследие и вино воскеваз: к монастырям Ованаванк и Тегер из Еревана

Пройти путь от духовных святынь к виноградной лозе
За несколько часов вы побываете в средневековых монастырях у подножия горы Арагац и полюбуетесь панорамами ущелья Касах.

А ещё познакомитесь с винодельческими традициями региона Арагацотн, попробуете местные сорта и узнаете, как климат и земля формируют их вкус.
Описание экскурсии

Монастырь Тегер

Первой остановкой станет уединённый монастырь 13 века у подножия горы Арагац. Вы познакомитесь с раннехристианской архитектурой Армении и узнаете, как монастыри веками служили духовными и образовательными центрами.

Винодельня «Воскеваз»

Вы услышите о местных сортах винограда и технологиях производства. А дегустация поможет понять, как особенности климата и земли Арагацотна отражаются во вкусе вина.

Монастырь Ованаванк

Комплекс 13 века расположен на краю ущелья реки Касах. Здесь вы увидите изящную каменную резьбу, узнаете о роли монастырей в образовании и духовной жизни Армении и полюбуетесь панорамными видами на ущелье.

Примерный тайминг:

9:00 — начало экскурсии
9:50 — монастырь Тегер
11:10 — винный завод «Воскеваз»
12:40 — монастырь Ованаванк
13:25 — выезд в Ереван

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от размера группы
  • В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, дегустация, бутилированная вода и булочки
  • Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€29
Дети до 7 лет€14
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.

