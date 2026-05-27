За несколько часов вы побываете в средневековых монастырях у подножия горы Арагац и полюбуетесь панорамами ущелья Касах. А ещё познакомитесь с винодельческими традициями региона Арагацотн, попробуете местные сорта и узнаете, как климат и земля формируют их вкус.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырь Тегер

Первой остановкой станет уединённый монастырь 13 века у подножия горы Арагац. Вы познакомитесь с раннехристианской архитектурой Армении и узнаете, как монастыри веками служили духовными и образовательными центрами.

Винодельня «Воскеваз»

Вы услышите о местных сортах винограда и технологиях производства. А дегустация поможет понять, как особенности климата и земли Арагацотна отражаются во вкусе вина.

Монастырь Ованаванк

Комплекс 13 века расположен на краю ущелья реки Касах. Здесь вы увидите изящную каменную резьбу, узнаете о роли монастырей в образовании и духовной жизни Армении и полюбуетесь панорамными видами на ущелье.

Примерный тайминг:

9:00 — начало экскурсии

9:50 — монастырь Тегер

11:10 — винный завод «Воскеваз»

12:40 — монастырь Ованаванк

13:25 — выезд в Ереван

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

