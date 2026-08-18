Сменим ритм Еревана на драйв горных дорог и отправимся на джипах к вершине Димац.
Нас ждут бездорожье и дилижанские леса, а наверху — небольшой пикник с домашним вином и свежей гатой.
После спуска отправимся гулять по старому Дилижану с его деревянными балконами и атмосферными улочками.
Нас ждут бездорожье и дилижанские леса, а наверху — небольшой пикник с домашним вином и свежей гатой.
После спуска отправимся гулять по старому Дилижану с его деревянными балконами и атмосферными улочками.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Еревана
10:30–11:00 — остановка в Цовагюхе
По желанию заглянем на фудкорт «Цовагюх», где можно перекусить перед подъёмом в горы.
11:30 — джипинг в горах
Пересядем на внедорожники — и начнётся самая драйвовая часть дня. По бездорожью поднимемся через дилижанские леса и горные долины к вершине Димац.
12:20–14:30 — вершина Димац
Погуляем, полюбуемся горными панорамами и сделаем фото. А ещё устроим небольшой пикник с домашним вином, сезонными фруктами и свежей гатой.
14:30–15:30 — спуск на джипах
15:30–16:30 — Дилижан
Сбавим темп и прогуляемся по старой части города с деревянными балконами, традиционными домами и уютными улочками.
16:30-19:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Еревана и обратно, поездка на джипах, пикник
- Дополнительно по желанию оплачивается завтрак на фудкорте
- Если захотите, за доплату можем организовать конную прогулку. Детали обсудим в переписке
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Абовяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наринэ — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я Наринэ, а для вас уже Наринка 🫶 (ведь мы точно подружимся на экскурсии!). Вместе с моими коллегами мы покажем вам Армению такой, какой вы её ещё не видели — яркой,
Входит в следующие категории Еревана
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