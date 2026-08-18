Сменим ритм Еревана на драйв горных дорог и отправимся на джипах к вершине Димац. Нас ждут бездорожье и дилижанские леса, а наверху — небольшой пикник с домашним вином и свежей гатой. После спуска отправимся гулять по старому Дилижану с его деревянными балконами и атмосферными улочками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от €250 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

10:30–11:00 — остановка в Цовагюхе

По желанию заглянем на фудкорт «Цовагюх», где можно перекусить перед подъёмом в горы.

11:30 — джипинг в горах

Пересядем на внедорожники — и начнётся самая драйвовая часть дня. По бездорожью поднимемся через дилижанские леса и горные долины к вершине Димац.

12:20–14:30 — вершина Димац

Погуляем, полюбуемся горными панорамами и сделаем фото. А ещё устроим небольшой пикник с домашним вином, сезонными фруктами и свежей гатой.

14:30–15:30 — спуск на джипах

15:30–16:30 — Дилижан

Сбавим темп и прогуляемся по старой части города с деревянными балконами, традиционными домами и уютными улочками.

16:30-19:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали