Гастрономические экскурсии в Ереване

Что вас ожидает

Властелин окрестных гор

Мы приедем к подножию библейской горы Арарат, где Армения граничит с Турцией. Вам откроется живописный вид на белоснежные вершины спящих вулканов и изумрудные поля, а я расскажу легенды о горе Ноя, запрете ее покорения и поисках знаменитого ковчега.

Армянской церкви серый камень

Армения — первое государство, принявшее христианство, а Хор Вирап — монастырь, в тюрьме которого содержался святой Григорий Просветитель за его исповедание. Спустившись в темницу, вы поймете, что человек здесь мог выжить только с Божией помощью и поразитесь силе духа старца. Я открою историю о том, как бывший заключенный стал государственным советником, и проведу вас по территории монастырского комплекса. Мы исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы, в которой увидим богато украшенный алтарь, а также дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.

Семейное наследие

Я познакомлю вас с потомком Барсега — одного из видных священнослужителей монастыря — и у гробницы прадеда он расскажет удивительную историю своего рода. А после — устроит мастер-класс по приготовлению кебаба и других традиционных армянских блюд. Мой друг поделится семейными секретами, покажет свои винные погреба и угостит домашним напитком. За веселым застольем вы узнаете о традициях нашего народа и познакомитесь с местной кухней.