Гастрономические экскурсии в Ереване

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Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс

Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб

Тигран
Тигран – Гид в Ереване
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III.

Взору предстанет величественный Арарат и древний монастырь, в темнице которого отбывал заключение святой Григорий Просветитель.

Я расскажу о его удивительной жизни, несокрушимой вере и целительной силе, а после экскурсии 🧭 вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми

  • От 120 за экскурсию

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Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает

Властелин окрестных гор
Мы приедем к подножию библейской горы Арарат, где Армения граничит с Турцией. Вам откроется живописный вид на белоснежные вершины спящих вулканов и изумрудные поля, а я расскажу легенды о горе Ноя, запрете ее покорения и поисках знаменитого ковчега.

Армянской церкви серый камень
Армения — первое государство, принявшее христианство, а Хор Вирап — монастырь, в тюрьме которого содержался святой Григорий Просветитель за его исповедание. Спустившись в темницу, вы поймете, что человек здесь мог выжить только с Божией помощью и поразитесь силе духа старца. Я открою историю о том, как бывший заключенный стал государственным советником, и проведу вас по территории монастырского комплекса. Мы исследуем старинную часовню и церковь Пресвятой Богородицы, в которой увидим богато украшенный алтарь, а также дойдем до места встречи апостолов Фаддея и Варфоломея, где установлен мемориальный крест.

Семейное наследие
Я познакомлю вас с потомком Барсега — одного из видных священнослужителей монастыря — и у гробницы прадеда он расскажет удивительную историю своего рода. А после — устроит мастер-класс по приготовлению кебаба и других традиционных армянских блюд. Мой друг поделится семейными секретами, покажет свои винные погреба и угостит домашним напитком. За веселым застольем вы узнаете о традициях нашего народа и познакомитесь с местной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване, в удобном для вас месте.
  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на моем семиместном автомобиле Honda Stepwgn.
  • Общее время в дороге — 2-2,5 часа.
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тигран
Тигран
Я гид-водитель, а также экстремальный проводник. Провожу стандартные и нестандартные маршруты, туры, походы — со мной вы сможете не только посетить древнейшие храмы и монастыри, полюбоваться красотой величественных гор и отведать блюда национальной кухни, познакомиться с традициями нашей страны — я помогу не только увидеть, но и почувствовать Армению, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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скидка10%
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