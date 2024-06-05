1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- ННаталья29 мая 2024Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
- ННаталья23 мая 2024Алина прекрасный гид, великолепный русский язык и бесконечная любовь к Армении.
- AAnastasia22 мая 2024Прекрасная, душевная получилась прогулка. Была и история, и искусство и просто интересные факт из сегодняшней жизни. Все здорово. Понравилось не только взрослому, но и подростку
- ТТатьяна8 мая 2024Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
- ЛЛюдмила5 мая 2024Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
- ЛЛидия24 марта 2024Гаянэ - отличный рассказчик и прогулка с ней по центру Еревана очень понравилась. Удивительно легко запомнились истории о людях, которые жили и создавали этот замечательный город. Благодаря деталям мы увидели его лицо. Спасибо, Гаянэ!
- ЕЕлена15 февраля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Гаянэ, увлекательно, интересно, профессионально!!! Маршрут составлен удобно и по ходу него соответственно и обзор был. Благодаря рассказу
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Скульптуры Фернандо Ботеро»
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