Скульптуры Фернандо Ботеро – экскурсии в Ереване

Найдено 4 экскурсии в категории «Скульптуры Фернандо Ботеро» в Ереване, цены от €9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
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    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
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    историю, культуру, архитектуру и жизнь Еревана и Армении. Эдмон очень интересный рассказчик, много знающий и любящий свой город. Я прилетела на очень короткое время, поэтому была рада, что экскурсию можно начать сразу по прилету. Гид встретил меня в аэропорту с прекрасным водителем. Мы проехали по городу, прогулялись по центру, побывали в Соборе Святого Георгия просветителя и поднялись по Каскаду, познакомившись с выставкой современного искусства. Затем меня довезли до апартаментов, которые я сняла. И там Эдмон мне очень помог. Дело в том, что у меня возникли проблемы с кодом, без которого не попасть в подъезд, где я должна была жить. Он связался с владельцами жилища и разрешил проблему. Без него я бы очень долго разбиралась, нервничала и потратила бы кучу денег на звонки на армянские телефоны и интернет. Эдмон, спасибо вам большое за экскурсию и помощь!

    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Ереван - первое свидание
    Алина прекрасный гид, великолепный русский язык и бесконечная любовь к Армении.
  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Ереван - первое свидание
    Прекрасная, душевная получилась прогулка. Была и история, и искусство и просто интересные факт из сегодняшней жизни. Все здорово. Понравилось не только взрослому, но и подростку
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Ереван в деталях
    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
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    всегда хочется больше информации и не только той, которую мы можем взять на страницах интернета. Не поставлю отлично потому, что не получила сполна то, что хотела. Акценты на кафе и лавках нас не впечатляют.

    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь
  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Ереван в деталях
    Гаянэ - отличный рассказчик и прогулка с ней по центру Еревана очень понравилась. Удивительно легко запомнились истории о людях, которые жили и создавали этот замечательный город. Благодаря деталям мы увидели его лицо. Спасибо, Гаянэ!
  • Е
    Елена
    15 февраля 2024
    Ереван в деталях
    Огромное спасибо экскурсоводу Гаянэ, увлекательно, интересно, профессионально!!! Маршрут составлен удобно и по ходу него соответственно и обзор был. Благодаря рассказу
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    Гаянэ я узнала много нового интересного и … Влюбилась в Ереван!!!! Удивительно, но мы общались как давние знакомые, настолько это было здорово. Гаянэ, спасибо огромное, вы ГИД с большой буквы, любящий свой город и передаёте эту любовь нам, туристам. В Ереване я была впервые и оставила себе только приятные воспоминания!!! Если хотите незабываемую экскурсию, то выбирайте смело Гаянэ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Скульптуры Фернандо Ботеро»

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  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Скульптуры Фернандо Ботеро" можно забронировать 4 экскурсии от 9 до 100. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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