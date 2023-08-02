Прогулка по старинным улицам Еревана: групповая пешая экскурсия в мини-группе
Пешеходный тур по главным достопримечательностям Еревана.
Прогуливаясь по центральным улицам и проспектам города, вы доберетесь до таких локаций, как здание Оперы, комплекс «Каскад», здание Национального Собрания, площадь Республики. Это — места, прочно вписанные в историю многовековой столицы Армении.
Вас ждут приятные эмоции, увлекательные рассказы и множество фотографий на фоне колоритной архитектуры.
Прогуливаясь по центральным улицам и проспектам города, вы доберетесь до таких локаций, как здание Оперы, комплекс «Каскад», здание Национального Собрания, площадь Республики. Это — места, прочно вписанные в историю многовековой столицы Армении.
Вас ждут приятные эмоции, увлекательные рассказы и множество фотографий на фоне колоритной архитектуры.
Ближайшие даты:
2
авг
авг
5
авг
авг
9
авг
авг
12
авг
авг
16
авг
авг
19
авг
авг
23
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Здание Оперы
- Комплекс «Каскад»
- Северный проспект
- Площадь Республики
- Улицы и проспекты города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тайны города Ереван Начните свое знакомство с увлекательного обзорного тура по Еревану! Вы услышите интересные рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром таких архитектурных памятников, как:
- Здание Оперы.
- Комплекс «Каскад».
- Северный проспект.
- Площадь Республики.
- Мы также прогуляемся по винтажным центральным улицам и проспектам города — Абовяна, Маштоца, Баграмяна. Вас ждут незабываемые впечатления, множество фотографий, увлекательное повествование об истории, культуре и жизни в столице Армении.
- Важная информация • Тур гарантирован начиная с 2-х и более участников.
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь — экскурсия пешеходная.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: у памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»Завершение: на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Тур гарантирован начиная с 2-х и более участников. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Групповые
Пешеходные
Обзорные
Театр оперы и балета
Популярные места
Площадь Республики
Северный проспект
Похожие туры из Еревана
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
О многоликом Ереване - с любовью
Познакомиться с настоящим Ереваном через яркие детали из жизни его контрастных кварталов
Площадь Республики
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
на площади Республики
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
€108 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии