Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»

Прогулка по старинным улицам Еревана: групповая пешая экскурсия в мини-группе

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Пешеходный тур по главным достопримечательностям Еревана.

Прогуливаясь по центральным улицам и проспектам города, вы доберетесь до таких локаций, как здание Оперы, комплекс «Каскад», здание Национального Собрания, площадь Республики. Это — места, прочно вписанные в историю многовековой столицы Армении.

Вас ждут приятные эмоции, увлекательные рассказы и множество фотографий на фоне колоритной архитектуры.
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Групповая пешая экскурсия «Прогулка по розовому Еревану»
Ближайшие даты:
2
авг
5
авг
9
авг
12
авг
16
авг
19
авг
23
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Здание Оперы
  • Комплекс «Каскад»
  • Северный проспект
  • Площадь Республики
  • Улицы и проспекты города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тайны города Ереван Начните свое знакомство с увлекательного обзорного тура по Еревану! Вы услышите интересные рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром таких архитектурных памятников, как:
  • Здание Оперы.
  • Комплекс «Каскад».
  • Северный проспект.
  • Площадь Республики.
  • Мы также прогуляемся по винтажным центральным улицам и проспектам города — Абовяна, Маштоца, Баграмяна. Вас ждут незабываемые впечатления, множество фотографий, увлекательное повествование об истории, культуре и жизни в столице Армении.
  • Важная информация • Тур гарантирован начиная с 2-х и более участников.
  • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь — экскурсия пешеходная.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: у памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Завершение: на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Тур гарантирован начиная с 2-х и более участников. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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