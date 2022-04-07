Индивидуальный сити-тур по городу

Приняв участие в индивидуальном туре по городу Вы откроете тайны столицы, скрытые от многих глаз

Индивидуальная
Приняв участие в индивидуальном туре по городу Вы откроете тайны столицы, скрытые от многих глаз.
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальный сити-тур по городу

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник “Мать Армения”
  • Комплекс Каскад
  • Здание Оперного Театра
  • Северный Проспект
  • Площадь Республики

Что вас ожидает:

    Исследуйте главные памятники Еревана
    Пройдя здание кинотеатра «Москва», вы дойдете до архитектурного шедевра Еревана – Здания Оперы и Балета. Напротив театра располагается просторная площадь Свободы или Театральная, где молодежь любит кататься на роликах и велосипедах. Лебединое озеро рядом со Зданием Театра Оперы так же является одной из жемчужин города и тесно связана со своей историей с Театром оперы.
    Продолжая прогулку через площадь Франции и по парку Государственной Консерватории Еревана Вы дойдете до комплекса Каскад, или как ее еще называют «дорога на небеса», один из символов Еревана. Каскад является одним из ключевых сооружений города, построенный в 70-ых годах и снова возродившийся в начале 2000-х, пройдя капитальные реставрационные работы. Сегодня это место можно назвать самым любимым местом как среди местных жителей, так и для гостей города. За последние годы здесь появилось множество современных скульптур от известных во всем мире мастеров современного искусства. Если повезет, мы также увидим выступления армянских музыкальных групп: здесь часто устраивают концерты.
    До конечной точки нашей экскурсии вы доберетесь, поднявшись по 572 ступенькам Каскада. К этому моменту уже располагая историей города, на самой вершине Каскада, где расположена смотровая площадка, Вы заново откроете для себя захватывающую красоту Еревана, обрамленную величественной горой Арарат. Именно здесь вам больше всего потребуются фотоаппараты, чтобы запечатлеть эти прекрасные виды!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. – седан, 4-7 чел. – минивэн, 8-19 чел. – микроавтобус)
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Место начала и завершения?
    Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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