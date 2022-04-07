Что вас ожидает:

Исследуйте главные памятники Еревана

Пройдя здание кинотеатра «Москва», вы дойдете до архитектурного шедевра Еревана – Здания Оперы и Балета. Напротив театра располагается просторная площадь Свободы или Театральная, где молодежь любит кататься на роликах и велосипедах. Лебединое озеро рядом со Зданием Театра Оперы так же является одной из жемчужин города и тесно связана со своей историей с Театром оперы.

Продолжая прогулку через площадь Франции и по парку Государственной Консерватории Еревана Вы дойдете до комплекса Каскад, или как ее еще называют «дорога на небеса», один из символов Еревана. Каскад является одним из ключевых сооружений города, построенный в 70-ых годах и снова возродившийся в начале 2000-х, пройдя капитальные реставрационные работы. Сегодня это место можно назвать самым любимым местом как среди местных жителей, так и для гостей города. За последние годы здесь появилось множество современных скульптур от известных во всем мире мастеров современного искусства. Если повезет, мы также увидим выступления армянских музыкальных групп: здесь часто устраивают концерты.

До конечной точки нашей экскурсии вы доберетесь, поднявшись по 572 ступенькам Каскада. К этому моменту уже располагая историей города, на самой вершине Каскада, где расположена смотровая площадка, Вы заново откроете для себя захватывающую красоту Еревана, обрамленную величественной горой Арарат. Именно здесь вам больше всего потребуются фотоаппараты, чтобы запечатлеть эти прекрасные виды!

Важная информация: