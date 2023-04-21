Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя одни из самых знаковых мест Армении.



Вы посетите монастырь Хор Вирап, откуда открывается один из лучших видов на библейскую гору Арарат, и полюбуетесь живописной Араратской долиной. Затем отправитесь в Нораванк — средневековый монастырь, окружённый красными скалами и известный своей уникальной архитектурой. Завершением путешествия станет дегустация армянских вин, где вы познакомитесь с древними традициями виноделия и попробуете лучшие местные вина. 5 1 отзыв

SunWay Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $100 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 9 часов 1-7 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Откройте для себя Армению: Хор Вирап, Нораванк и винные сокровища Арени. С монастыря Хор Вирап откроется потрясающий вид на легендарную гору Арарат, вы посетите величественный монастырь Нораванк и завершите день дегустацией изысканных армянских вин в живописном селе Арени. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит историю, красоту природы и настоящие вкусы Армении. Хор Вирап Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении св. Григория Просветителя в течение 13 лет до его обращения в христианство, согласно традиционной дате около 301 года. Вся Армения приняла христианство в 301 году, став первой страной в мире, которая сделала христианство государственной религией. Монастырь Нораванк Нораванк был основан в 1205 году епископом Ованнесом. Монастырь служил резиденцией армянских князей Орбелянов. В конце XIII — начале XIV веков здесь трудились архитектор Сиранес и выдающийся скульптор и миниатюрист Момик. Крепостные стены монастыря были построены в XVII—XVIII веках. Пещерный комплекс и винодельня Арени Столица армянского виноделия расположена в селе Арени. Это место известно своим уникальным сортом винограда «Арени-нуар», а также эксклюзивными винами, большинство из которых носит то же название. Почти вся область вокруг села занята виноградниками, и даже в самом поселке можно увидеть небольшие участки виноградников. Производство основано на красном сорте винограда «Арени», который считается подлинно армянским и не имеет аналогов среди мировых сортов. Пещера птиц в селе удивительное с археологической точки зрения место. В V-IV тысячелетии до н. э. там жили древние люди, причем все необходимое, от кухни до святилища находилось у них под рукой, внутри скальных комнат. Во время экскурсии вы узнаете об истории пещеры Арени и о жизни редставителей так называемой куро-аракской археологической культуры, следы которой были обнаружены учёными в этих пещерах. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Хор Вирап

Монастырь Нораванк

Пещера Птиц в селе Арени и винный завод Арени Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi

Сопровождение профессионального гида

Вода

Входной билет в пещеру Птиц Что не входит в цену Обед

Дегустация вин (по желанию): можно выбрать один из двух винных заводов. Доступна бесплатная дегустация или платный вариант - 6000 драмов с человека. Место начала и завершения? Адрес вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: каждый день Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн

Предусмотрено время на обед

Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.