Откройте для себя одни из самых знаковых мест Армении.
Вы посетите монастырь Хор Вирап, откуда открывается один из лучших видов на библейскую гору Арарат, и полюбуетесь живописной Араратской долиной. Затем отправитесь в Нораванк — средневековый монастырь, окружённый красными скалами и известный своей уникальной архитектурой. Завершением путешествия станет дегустация армянских вин, где вы познакомитесь с древними традициями виноделия и попробуете лучшие местные вина.
Вы посетите монастырь Хор Вирап, откуда открывается один из лучших видов на библейскую гору Арарат, и полюбуетесь живописной Араратской долиной. Затем отправитесь в Нораванк — средневековый монастырь, окружённый красными скалами и известный своей уникальной архитектурой. Завершением путешествия станет дегустация армянских вин, где вы познакомитесь с древними традициями виноделия и попробуете лучшие местные вина.
Описание экскурсииОб экскурсии Откройте для себя Армению: Хор Вирап, Нораванк и винные сокровища Арени. С монастыря Хор Вирап откроется потрясающий вид на легендарную гору Арарат, вы посетите величественный монастырь Нораванк и завершите день дегустацией изысканных армянских вин в живописном селе Арени. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит историю, красоту природы и настоящие вкусы Армении. Хор Вирап Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении св. Григория Просветителя в течение 13 лет до его обращения в христианство, согласно традиционной дате около 301 года. Вся Армения приняла христианство в 301 году, став первой страной в мире, которая сделала христианство государственной религией. Монастырь Нораванк Нораванк был основан в 1205 году епископом Ованнесом. Монастырь служил резиденцией армянских князей Орбелянов. В конце XIII — начале XIV веков здесь трудились архитектор Сиранес и выдающийся скульптор и миниатюрист Момик. Крепостные стены монастыря были построены в XVII—XVIII веках. Пещерный комплекс и винодельня Арени Столица армянского виноделия расположена в селе Арени. Это место известно своим уникальным сортом винограда «Арени-нуар», а также эксклюзивными винами, большинство из которых носит то же название. Почти вся область вокруг села занята виноградниками, и даже в самом поселке можно увидеть небольшие участки виноградников. Производство основано на красном сорте винограда «Арени», который считается подлинно армянским и не имеет аналогов среди мировых сортов. Пещера птиц в селе удивительное с археологической точки зрения место. В V-IV тысячелетии до н. э. там жили древние люди, причем все необходимое, от кухни до святилища находилось у них под рукой, внутри скальных комнат. Во время экскурсии вы узнаете об истории пещеры Арени и о жизни редставителей так называемой куро-аракской археологической культуры, следы которой были обнаружены учёными в этих пещерах. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.
каждый день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Пещера Птиц в селе Арени и винный завод Арени
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
- Сопровождение профессионального гида
- Вода
- Входной билет в пещеру Птиц
Что не входит в цену
- Обед
- Дегустация вин (по желанию): можно выбрать один из двух винных заводов. Доступна бесплатная дегустация или платный вариант - 6000 драмов с человека.
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн
- Предусмотрено время на обед
- Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
У нас была гидом Мариам. Она - самый лучший гид, с кем мне довелось общаться! Обаятельная, общительная, эрудированная, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Мы очень довольны, что взяли этот тур.
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