Вместе с нами вы посетите монастырь Хор Вирап у величественной горы Арарат, увидите жемчужину религиозной архитектуры — монастырь Нораванк, прогуляетесь по городу Джермук и попробуете вина в Арени.
Описание экскурсии
Об экскурсии
Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. Расположенный в 120 км. от Еревана, он привлекает туристов церквями 13 века на фоне неземных пейзажей — отвесных красных скал ущелья реки Арпа в поселке Джермук. Город Джермук богат курортами. В Галерее минеральных вод Джермука у вас будет возможность попробовать минеральную воду разной температуры. В рамках тура по городу мы посетим знаменитый водопад «Волосы русалки». На обратном пути будет остановка в Арени, где вы продегустируете несколько сортов местного вина. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Джермук (Минеральные воды)
- Водопад «Волосы русалки»
- Дегустация вин
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сегодня нас сопровождали Арсен и Давид. Лучший дуэт =) опытные и интересные люди, много нового рассказали, шутили, пели! Перестроили маршрут для нашего удобства, успели все, что планировали. Даже умудрились застать настоящую армянскую свадьбу. Ну и красиво конечно, и гора Арарат, и монастыри, а водопад просто чудо. Однозначно 10/10
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С
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