Что вас ожидает:• Это место прежней столицы ⭐️ Армении — древнего Арташата (180 г. до н. э. ), построенного по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом;
Далее наш путь лежит по живописному ущелью, окаймленному терракотовыми скалами, к монастырю Нораванк (XIII в. );
Далее посещение винного завода Арени и дегустация вин. Интересно? Тогда спешите присоединиться!
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
транспорт
услуги гида
входные билеты.
Что не входит
личные расходы
обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.