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От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)

5
4 отзыва
JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Экскурсия ⛳ с посещением церкви Хор Вирап, что в переводе означает «глубокая яма», тюрьма — место заточения Св. Григория Просветителя. Отсюда началось крещение Армении — первого государства, ставшего христианским раньше Рима. Храм находится в Араратской долине, откуда открывается величественный вид на библейскую гору Арарат, сверкающую своими двумя вершинами.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $17 за человека

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От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)
От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)

Что вы увидите

  • Монастырь Хор Вирап
  • Винный завод Арени
  • Монастырь Нораванк
Что вас ожидает:• Это место прежней столицы ⭐️ Армении — древнего Арташата (180 г. до н. э. ), построенного по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом;
  • Далее наш путь лежит по живописному ущелью, окаймленному терракотовыми скалами, к монастырю Нораванк (XIII в. );
  • Далее посещение винного завода Арени и дегустация вин. Интересно? Тогда спешите присоединиться!

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
  • обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)
От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)
От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)
От подножия Арарата до истоков виноделия (Хор Вирап — Нораванк — Арени)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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4 отзыва оставили туристы

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