Что вас ожидает:• Это место прежней столицы ⭐️ Армении — древнего Арташата (180 г. до н. э. ), построенного по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом;

Далее наш путь лежит по живописному ущелью, окаймленному терракотовыми скалами, к монастырю Нораванк (XIII в. );

Далее посещение винного завода Арени и дегустация вин. Интересно? Тогда спешите присоединиться!

Организационные детали: