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История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат

Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по важным историческим местам Армении: храм Звартноц, священный Эчмиадзин и мемориальный комплекс Сардарапат.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $100 за экскурсию

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История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат

Что вы увидите

  • Храм Звартноц
  • Кафедральный собор Эчмиадзин
  • Мемориальный комплекс Сардарапат
Храм Звартноц
Звартноц ещё называют Храм Бдящих Ангелов, он внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент у храма восстановлен почти весь 1-й ярус. Звартноц окружен садом, а неподалеку находится музей 🖼 храма.
Кафедральный собор Эчмиадзина
Собор Эчмиадзина является одним из древнейших монастырей в мире и центром армянской Апостольской Церкви. Имеет огромную территорию с садом, где можно прогуляться 👣. Внутри собора хранится Копье Судьбы, перевезённое из монастыря Гегард. Там же вы найдете музей, магазин с аксессуарами и многое другое.
Мемориальный комплекс Сардарапат
Мемориал построен в честь великой победы армянского войска во время турецкого вторжения в 1918 году, грозившее в случае поражения полным уничтожением армянской нации. Мемориал охватывает огромную территорию, где можно прогуляться или посетить музей.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
История Армении: Звартноц, Эчмиадзин и мемориал Сардарапат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Д.
Григорий Д.
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