Храм Звартноц

Звартноц ещё называют Храм Бдящих Ангелов, он внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент у храма восстановлен почти весь 1-й ярус. Звартноц окружен садом, а неподалеку находится музей 🖼 храма.

Кафедральный собор Эчмиадзина

Собор Эчмиадзина является одним из древнейших монастырей в мире и центром армянской Апостольской Церкви. Имеет огромную территорию с садом, где можно прогуляться 👣. Внутри собора хранится Копье Судьбы, перевезённое из монастыря Гегард. Там же вы найдете музей, магазин с аксессуарами и многое другое.

Мемориальный комплекс Сардарапат

Мемориал построен в честь великой победы армянского войска во время турецкого вторжения в 1918 году, грозившее в случае поражения полным уничтожением армянской нации. Мемориал охватывает огромную территорию, где можно прогуляться или посетить музей.

Организационные детали: