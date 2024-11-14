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3.5 часа

Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино

Начало: На площади Республики, у входа в Исторический музе...