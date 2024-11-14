Геноцид армян, организованный Османской империей в начале 20 века, унёс более полутора миллиона жизней. Пострадали десятки городов и тысячи сёл.
Практически все архитектурные памятники Западной Армении уничтожили… Мы расскажем о самой мрачной странице армянской истории, проследим с вами хронику событий и поговорим об их влиянии на судьбу нашего народа.
Практически все архитектурные памятники Западной Армении уничтожили… Мы расскажем о самой мрачной странице армянской истории, проследим с вами хронику событий и поговорим об их влиянии на судьбу нашего народа.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Вы посетите мемориальный комплекс «Цицернакаберд» и расположенный рядом Музей-институт геноцида армян.
- На основании достоверных материалов мы раскроем факты об одном из самых страшных преступлений против человечества и его основных действующих лицах.
- Вы узнаете, что за идеи стояли за массовым уничтожением и депортацией армян.
- Обсудим последствия геноцида и нынешнюю реальность армянского народа.
- Также вы познакомитесь с историей создания мемориала и рассмотрите документы, представленные в экспозиции.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Alphard (детских кресел нет).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, в музее вас будет сопровождать местный сотрудник.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё дляЗадать вопрос
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