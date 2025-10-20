Из Еревана - к Гарни, монастырю Гегард, озеру Севан, Симфонии камней и горе Арарат во всей её мощи
Армению легко недооценить — её история уходит глубже, а красота устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Этот маршрут объединяет главное: языческий Гарни, скальный Гегард, базальтовую Симфонию камней, Севанаванк и панорамы Арарата. Вы услышите, попробуете, прикоснётесь — и поймёте, зачем сюда возвращаются.
Описание экскурсии
09:00 — выезд из Еревана
09:40 — Арка Чаренца
Панорамный вид на гору Арарат. Рассказ о поэте Егише Чаренце и архитекторе Рафаэле Исраеляне, который спроектировал эту арку как место памяти, взгляда и вдохновения.
10:30 — Языческий храм Гарни
Единственный античный храм на территории бывшего СССР. Вы узнаете о его связи с богом солнца, о греко-римском влиянии и о том, как храм восстанавливали после землетрясения.
11:30 — Симфония камней
Прогулка по ущелью реки Азат. Здесь вы увидите редкое природное образование — шестиугольные базальтовые колонны, образующие «каменный орган».
12:30 — Монастырь Гегард
Место, где скала и вера становятся единым целым. Вы услышите легенду о священном копье и узнаете, почему этот монастырь включён в список ЮНЕСКО.
13:30 — Мастер-класс по выпечке лаваша и обед
Вы познакомитесь с армянской кулинарной традицией и узнаете, почему армянский лаваш — это больше, чем хлеб. А затем попробуете приготовить его в тонире.
15:30 — озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завершится маршрут у «жемчужины Армении». Здесь вы услышите историю царевны Мариам и узнаете, какую роль сыграл монастырь в истории армянской церкви.
17:30 — возвращение в Ереван
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
Транспорт: Комфортабельный минивэн, детские кресла — по запросу
Маршрут лёгкий, подходит для всех возрастов. Протяжённость прогулок до 2–3 км, возможны короткие подъёмы/спуски
Питание: Обед в местном ресторане — по желанию, оплачивается отдельно
Дополнительные расходы: вход в Гарни и Гегард — около €4 с чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1234 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест.
Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Отзывы и рейтинг
Евгения
20 окт 2025
Все просто отлично! Нам все понравилось! И водитель и гид, были великолепны, знают много интересных фактов и просто душевные люди 🫶 Алик и Арминэ
Ксения
22 сен 2025
заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Армине, все прошло замечательно, без опозданий и накладок, сверялись по планам, учитывали наши пожелания. очень понравились интересные факты об Армении и обед/ужин на озере Севан. остались только позитивные впечатления и эмоции
Ольга
23 авг 2025
Очень интересная, содержательная и хорошо организованная экскурсия. Впечатления, полученные благодаря экскурсоводу Баграту, останутся надолго. Очень рекомендую всем