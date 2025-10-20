Армению легко недооценить — её история уходит глубже, а красота устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд. Этот маршрут объединяет главное: языческий Гарни, скальный Гегард, базальтовую Симфонию камней, Севанаванк и панорамы Арарата. Вы услышите, попробуете, прикоснётесь — и поймёте, зачем сюда возвращаются.

Описание экскурсии

09:00 — выезд из Еревана

09:40 — Арка Чаренца

Панорамный вид на гору Арарат. Рассказ о поэте Егише Чаренце и архитекторе Рафаэле Исраеляне, который спроектировал эту арку как место памяти, взгляда и вдохновения.

10:30 — Языческий храм Гарни

Единственный античный храм на территории бывшего СССР. Вы узнаете о его связи с богом солнца, о греко-римском влиянии и о том, как храм восстанавливали после землетрясения.

11:30 — Симфония камней

Прогулка по ущелью реки Азат. Здесь вы увидите редкое природное образование — шестиугольные базальтовые колонны, образующие «каменный орган».

12:30 — Монастырь Гегард

Место, где скала и вера становятся единым целым. Вы услышите легенду о священном копье и узнаете, почему этот монастырь включён в список ЮНЕСКО.

13:30 — Мастер-класс по выпечке лаваша и обед

Вы познакомитесь с армянской кулинарной традицией и узнаете, почему армянский лаваш — это больше, чем хлеб. А затем попробуете приготовить его в тонире.

15:30 — озеро Севан и монастырь Севанаванк

Завершится маршрут у «жемчужины Армении». Здесь вы услышите историю царевны Мариам и узнаете, какую роль сыграл монастырь в истории армянской церкви.

17:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали