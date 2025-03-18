Я покажу вам одну из лучших локаций с видом на Арарат. Это место закрыто для путешественников, но у меня есть договорённости — и нас пропустят.
Священная гора окажется от нас на расстоянии всего 53 км! Вы побываете на Урцком хребте, насладитесь открывающимися панорамами, изучите древние аммониты и полюбуетесь красными скалами, которые больше напоминают Марс, чем Землю.
Священная гора окажется от нас на расстоянии всего 53 км! Вы побываете на Урцком хребте, насладитесь открывающимися панорамами, изучите древние аммониты и полюбуетесь красными скалами, которые больше напоминают Марс, чем Землю.
Описание экскурсии
Это не просто путешествие, а настоящее приключение, где каждый поворот дороги приносит новые открытия. Наш маршрут начнётся с восхитительного серпантина, поднимающегося на высоту 2000 м. По пути вы полюбуетесь бескрайними степями, увидите скалы красноватых оттенков, напоминающие марсианские пейзажи. Также я покажу вам аммониты, которым более 65 миллионов лет.
Самое захватывающее впереди. Арарат будет скрываться от глаз на всём пути и только в конце маршрута вдруг появится перед вами как награда за пройденный путь. На вершине мы устроим пикник с чаепитием и сделаем незабываемые фото и видео с дрона на фоне величественной горы.
Во время экскурсии я расскажу:
- Как получилось, что Арарат находится за пределами Армении
- Какой монастырь построили на месте тюрьмы
- Откуда на территории страны появились древние аммониты — окаменелые раковины моллюсков
- Чем примечательна местная флора и фауна
- Как развивалось христианство в Армении
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Toyota 4Runner 215. Детское кресло предоставлю по запросу. Время в дороге — около двух часов
- На обратном пути можем остановиться у монастыря Хор Вирап 7 века (без доплат)
- Отдельно по желанию оплачивается обед
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 24 туристов
Привет всем! В сфере экстремального туризма я уже более 11 лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.Задать вопрос
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