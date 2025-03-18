Я покажу вам одну из лучших локаций с видом на Арарат. Это место закрыто для путешественников, но у меня есть договорённости — и нас пропустят. Священная гора окажется от нас на расстоянии всего 53 км! Вы побываете на Урцком хребте, насладитесь открывающимися панорамами, изучите древние аммониты и полюбуетесь красными скалами, которые больше напоминают Марс, чем Землю.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, а настоящее приключение, где каждый поворот дороги приносит новые открытия. Наш маршрут начнётся с восхитительного серпантина, поднимающегося на высоту 2000 м. По пути вы полюбуетесь бескрайними степями, увидите скалы красноватых оттенков, напоминающие марсианские пейзажи. Также я покажу вам аммониты, которым более 65 миллионов лет.

Самое захватывающее впереди. Арарат будет скрываться от глаз на всём пути и только в конце маршрута вдруг появится перед вами как награда за пройденный путь. На вершине мы устроим пикник с чаепитием и сделаем незабываемые фото и видео с дрона на фоне величественной горы.

Во время экскурсии я расскажу:

Как получилось, что Арарат находится за пределами Армении

Какой монастырь построили на месте тюрьмы

Откуда на территории страны появились древние аммониты — окаменелые раковины моллюсков

Чем примечательна местная флора и фауна

Как развивалось христианство в Армении

Организационные детали