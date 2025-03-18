Из Еревана - к библейскому Арарату

Максимально близко подобраться к священной горе и увидеть её с лучшего ракурса
Я покажу вам одну из лучших локаций с видом на Арарат. Это место закрыто для путешественников, но у меня есть договорённости — и нас пропустят.

Священная гора окажется от нас на расстоянии всего 53 км! Вы побываете на Урцком хребте, насладитесь открывающимися панорамами, изучите древние аммониты и полюбуетесь красными скалами, которые больше напоминают Марс, чем Землю.
Из Еревана - к библейскому Арарату
Из Еревана - к библейскому Арарату
Из Еревана - к библейскому Арарату
Ближайшие даты:
18
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мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, а настоящее приключение, где каждый поворот дороги приносит новые открытия. Наш маршрут начнётся с восхитительного серпантина, поднимающегося на высоту 2000 м. По пути вы полюбуетесь бескрайними степями, увидите скалы красноватых оттенков, напоминающие марсианские пейзажи. Также я покажу вам аммониты, которым более 65 миллионов лет.

Самое захватывающее впереди. Арарат будет скрываться от глаз на всём пути и только в конце маршрута вдруг появится перед вами как награда за пройденный путь. На вершине мы устроим пикник с чаепитием и сделаем незабываемые фото и видео с дрона на фоне величественной горы.

Во время экскурсии я расскажу:

  • Как получилось, что Арарат находится за пределами Армении
  • Какой монастырь построили на месте тюрьмы
  • Откуда на территории страны появились древние аммониты — окаменелые раковины моллюсков
  • Чем примечательна местная флора и фауна
  • Как развивалось христианство в Армении

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota 4Runner 215. Детское кресло предоставлю по запросу. Время в дороге — около двух часов
  • На обратном пути можем остановиться у монастыря Хор Вирап 7 века (без доплат)
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
Остались вопросы?

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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