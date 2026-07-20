Мои заказы

Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран

День осознанного отдыха, красивых видов и армянской культуры (всё включено)
Приглашаем вас в край бесконечных долин, суровых скал и старинных церквей, которые охраняет гора Арагац. Вы погрузитесь в культуру: узнаете об армянском алфавите и значении монастырей в Средневековье.

Пообедаете и попрактикуете йогу на свежем воздухе — идеально для расслабления после дороги и прогулок. И, конечно, налюбуетесь пейзажами, пронизанными памятью столетий.
Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран
Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран
Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран

Описание экскурсии

9:00 — выезд

Вы понаблюдаете, как городские пейзажи постепенно сменяются горными и сельскими ландшафтами. Узнаете о регионе Арагацотн, природе и ритме жизни вне Еревана.

9:45 — Аллея армянского алфавита

Посетим место, где каждая буква — отдельный каменный монумент. Поговорим, почему алфавит считается одним из главных символов армянской культуры и какое значение имеет в истории страны.

10:50 — монастырь Сагмосаванк

Строгие стены обители гармонично дополняют скалы и настраивают на спокойное созерцание. Обсудим роль монастырей в средневековой Армении и их связь с природой. Погуляем по ущелью реки Касах и побеседуем, почему святыни часто строили в подобных местах.

12:30 — комплекс «Апаран Парк»

После культурной — расслабленная часть программы. Пообедаем в окружении зелени и настроимся на практику. Займёмся йогой на свежем воздухе: с помощью мягких асан замедлимся, восстановим силы и дыхание, почувствуем тело после дороги и прогулок. Будет и свободное время на природе.

15:30–17:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • Едем на Hyundai Elantra, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito или аналогичном транспорте. По запросу предоставим детское кресло
  • Обед включён в стоимость
  • Йога-практика подходит для любого уровня подготовки
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3772 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран»

Барные истории Еревана (18+)
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барные истории Еревана (18+)
Попробовать абрикосовый эль, коктейль на коньяке и другие напитки в атмосферных заведениях города
Сегодня в 19:30
Завтра в 15:00
от €100 за всё до 4 чел.
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
Погрузитесь в мир древностей и природы Армении, посетив Арагац, Сагмосаванк и Амберд. Уникальные виды и культура ждут вас
Завтра в 09:00
22 июл в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Настоящий Ереван: Голубая мечеть, ремесленные мастер-классы и винодельня
На машине
3.5 часа
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Ереван: Голубая мечеть, ремесленные мастер-классы и винодельня
Погружаемся в армянскую культуру: готовим, пробуем, создаём своими руками
Начало: По месту проживания
Завтра в 11:30
22 июл в 11:30
от €128€160 за всё до 3 чел.
Барная Одиссея по улицам Еревана
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Барная Одиссея по улицам Еревана
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, посещая лучшие бары города и наслаждаясь коктейлями на основе армянского коньяка
Начало: На Площади Республики
Завтра в 11:00
22 июл в 11:00
от €110 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €385 за экскурсию