Из Еревана - к гармонии: йога, Сагмосаванк и Апаран
День осознанного отдыха, красивых видов и армянской культуры (всё включено)
Приглашаем вас в край бесконечных долин, суровых скал и старинных церквей, которые охраняет гора Арагац. Вы погрузитесь в культуру: узнаете об армянском алфавите и значении монастырей в Средневековье.
Пообедаете и попрактикуете йогу на свежем воздухе — идеально для расслабления после дороги и прогулок. И, конечно, налюбуетесь пейзажами, пронизанными памятью столетий.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
Вы понаблюдаете, как городские пейзажи постепенно сменяются горными и сельскими ландшафтами. Узнаете о регионе Арагацотн, природе и ритме жизни вне Еревана.
9:45 — Аллея армянского алфавита
Посетим место, где каждая буква — отдельный каменный монумент. Поговорим, почему алфавит считается одним из главных символов армянской культуры и какое значение имеет в истории страны.
10:50 — монастырь Сагмосаванк
Строгие стены обители гармонично дополняют скалы и настраивают на спокойное созерцание. Обсудим роль монастырей в средневековой Армении и их связь с природой. Погуляем по ущелью реки Касах и побеседуем, почему святыни часто строили в подобных местах.
12:30 — комплекс «Апаран Парк»
После культурной — расслабленная часть программы. Пообедаем в окружении зелени и настроимся на практику. Займёмся йогой на свежем воздухе: с помощью мягких асан замедлимся, восстановим силы и дыхание, почувствуем тело после дороги и прогулок. Будет и свободное время на природе.
15:30–17:00 — обратная дорога
Организационные детали
Едем на Hyundai Elantra, Toyota Camry, Mercedes-Benz Vito или аналогичном транспорте. По запросу предоставим детское кресло
Обед включён в стоимость
Йога-практика подходит для любого уровня подготовки
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
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