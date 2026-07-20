Приглашаем вас в край бесконечных долин, суровых скал и старинных церквей, которые охраняет гора Арагац. Вы погрузитесь в культуру: узнаете об армянском алфавите и значении монастырей в Средневековье. Пообедаете и попрактикуете йогу на свежем воздухе — идеально для расслабления после дороги и прогулок. И, конечно, налюбуетесь пейзажами, пронизанными памятью столетий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд

Вы понаблюдаете, как городские пейзажи постепенно сменяются горными и сельскими ландшафтами. Узнаете о регионе Арагацотн, природе и ритме жизни вне Еревана.

9:45 — Аллея армянского алфавита

Посетим место, где каждая буква — отдельный каменный монумент. Поговорим, почему алфавит считается одним из главных символов армянской культуры и какое значение имеет в истории страны.

10:50 — монастырь Сагмосаванк

Строгие стены обители гармонично дополняют скалы и настраивают на спокойное созерцание. Обсудим роль монастырей в средневековой Армении и их связь с природой. Погуляем по ущелью реки Касах и побеседуем, почему святыни часто строили в подобных местах.

12:30 — комплекс «Апаран Парк»

После культурной — расслабленная часть программы. Пообедаем в окружении зелени и настроимся на практику. Займёмся йогой на свежем воздухе: с помощью мягких асан замедлимся, восстановим силы и дыхание, почувствуем тело после дороги и прогулок. Будет и свободное время на природе.

15:30–17:00 — обратная дорога

Организационные детали