Эта дорога уводит в южные земли Армении — туда, где ущелья глубже, храмы древнее, а небо кажется ближе. Вы пройдёте по следам монахов, крестьян и первобытных виноделов. Прислушаетесь к шуму водопада и молчанию камня, хранящего молитвы. А затем пролетите над ущельем, чтобы побывать в Татевском монастыре, где вершилась история.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монастырь Хор Вирап — культовое место с видом на Арарат, где был заточён Григорий Просветитель. Здесь начинается история христианской Армении
- Пещеру птиц в Арени — древнейший археологический памятник, в котором найдены старейшая винодельня и обувь возрастом более 5500 лет
- Водопад Шаки — мощный поток воды среди скал, сверкающий на солнце и дарящий ощущение силы природы
- Канатную дорогу «Крылья Татева» — самый длинный в мире маршрут по воздуху над Воротанским ущельем, захватывающий дух полёт к вершине
- Татевский монастырь — древний духовный и культурный центр Сюника, стоящий на краю скалы, словно страж времени
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Еревана
9:00 — прибытие в монастырь Хор Вирап
9:00–9:45 — прогулка и рассказ у монастыря
9:45–10:30 — дорога до пещер Арени
10:30–11:00 — посещение Пещеры птиц
11:00–12:30 — переезд к фудкорту и обед
12:30–14:30 — посещение водопада Шаки
14:30–16:00 — канатная дорога «Крылья Татева» и осмотр монастыря
16:00–20:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Alphard, Hyundai Elantra или Mercedes-Benz Viano
- Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Ереване
- Маршрут можно разделить на два дня за доплату (уточните у гида в переписке)
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Канатная дорога (билет туда и обратно; в понедельник не работает) — 9 000 драмов с чел.
- Пещера Арени — 1500 драмов с чел.
- Обед (по меню)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 441 туриста
Я — коренной ереванец и профессиональный сертифицированный гид, влюблённый в свою страну. Мы с командой таких же увлечённых друзей уже много лет открываем самые красивые и скрытые уголки Армении. Приглашаю васЗадать вопрос
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Прогуляться по историческому центру и побывать в духовной столице страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€171
€180 за всё до 3 чел.
-
8%
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия в Татев: монастырь, канатная дорога и вино
Экскурсия из Еревана к монастырю Татев, водопаду Шаки и в село Арени. Вас ждут потрясающие виды, дегустация вина и канатная дорога
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€36
€39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€265 за всё до 4 чел.