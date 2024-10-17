Приглашаем в путешествие по южной части Армении, объединяющее историю, природу, вино и фантастические виды. Вы посетите средневековый монастырский комплекс Татев и прокатитесь по канатной дороге «Крылья Татева». Полюбуетесь водопадом Шаки в ущелье и посетите один из лучших винных заводов в стране.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Винный завод «Ин Арени». Вы узнаете, как современные технологии сочетаются здесь с традиционными методами изготовления вина. А также поучаствуете в дегустации.

Водопад Шаки. Вы полюбуетесь 18-метровым водопадом в Воротанском ущелье.

Монастырь Татев. Вы осмотрите главные места монастырского комплекса: две церкви, библиотеку, капитулярную палату и оборонительные стены. Раскроете, как жили в монастыре в Средневековье и каково его значение для армянской культуры.

Канатная дорога «Крылья Татева». Она соединяет монастырь Татев с селом Халидзор. Вы прокатитесь по ней, наслаждаясь потрясающими видами на окружающие горные хребты и ущелье реки Воротан.

Организационные детали