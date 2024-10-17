Приглашаем в путешествие по южной части Армении, объединяющее историю, природу, вино и фантастические виды.
Вы посетите средневековый монастырский комплекс Татев и прокатитесь по канатной дороге «Крылья Татева». Полюбуетесь водопадом Шаки в ущелье и посетите один из лучших винных заводов в стране.
Вы посетите средневековый монастырский комплекс Татев и прокатитесь по канатной дороге «Крылья Татева». Полюбуетесь водопадом Шаки в ущелье и посетите один из лучших винных заводов в стране.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Винный завод «Ин Арени». Вы узнаете, как современные технологии сочетаются здесь с традиционными методами изготовления вина. А также поучаствуете в дегустации.
Водопад Шаки. Вы полюбуетесь 18-метровым водопадом в Воротанском ущелье.
Монастырь Татев. Вы осмотрите главные места монастырского комплекса: две церкви, библиотеку, капитулярную палату и оборонительные стены. Раскроете, как жили в монастыре в Средневековье и каково его значение для армянской культуры.
Канатная дорога «Крылья Татева». Она соединяет монастырь Татев с селом Халидзор. Вы прокатитесь по ней, наслаждаясь потрясающими видами на окружающие горные хребты и ущелье реки Воротан.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
- В стоимость включены: транспорт с wi-fi, входные билеты, бутилированная вода и булочки
- Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
- Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€62
|Дети до 7 лет
|€31
|Младенцы до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 330 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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