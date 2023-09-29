Наша программа посвящена загадкам древности и особенно понравится любителям приключений, археологии и мистики. В историко-археологическом комплексе «Агарак» вы прикоснётесь к тайнам скальных изваяний и оккультных ритуалов Древней Армении. А неподалёку посетите царскую усыпальницу и выясните, какие секреты хранит раннехристианский памятник.

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Описание

Что вас ожидает

Историко-культурный заповедник Агарак

У подножия горы Арагац расположен один из самых поразительных археологических памятников Армении. На территории находятся целые комплексы выдолбленных в скале структур, большая часть которых связана с поселением раннебронзовой эпохи. Гид познакомит вас с историей этого места, а также расскажет о найденных следах древнего оккультизма и таинственной гробнице урартской эпохи.

Усыпальница древних правителей

Неподалёку находится ещё одна достопримечательность — усыпальница армянских царей и древнее захоронение. Останки царских особ были перезахоронены здесь в 5 веке с соблюдением особого ритуала. Вы узнаете, какие факты об этом сакральном месте открылись в ходе раскопок. И услышите тайны раннехристианского памятника.

Особое значение имеет также монастырский комплекс в селе Тегер (13 век). Чем интересна его архитектура и какие секреты хранит обитель? Об этом вам также расскажут на экскурсии.

Организационные детали