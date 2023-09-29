Мистические захоронения у горы Арагац

Гробницы, скульптуры, ритуалы - отправиться в путешествие в духе Индианы Джонса

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Наша программа посвящена загадкам древности и особенно понравится любителям приключений, археологии и мистики.

В историко-археологическом комплексе «Агарак» вы прикоснётесь к тайнам скальных изваяний и оккультных ритуалов Древней Армении.

А неподалёку посетите царскую усыпальницу и выясните, какие секреты хранит раннехристианский памятник.
Мистические захоронения у горы Арагац
Мистические захоронения у горы Арагац
Мистические захоронения у горы Арагац
Мистические захоронения у горы Арагац
Мистические захоронения у горы Арагац
Мистические захоронения у горы Арагац
Ближайшие даты:
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Историко-культурный заповедник Агарак

У подножия горы Арагац расположен один из самых поразительных археологических памятников Армении. На территории находятся целые комплексы выдолбленных в скале структур, большая часть которых связана с поселением раннебронзовой эпохи. Гид познакомит вас с историей этого места, а также расскажет о найденных следах древнего оккультизма и таинственной гробнице урартской эпохи.

Усыпальница древних правителей

Неподалёку находится ещё одна достопримечательность — усыпальница армянских царей и древнее захоронение. Останки царских особ были перезахоронены здесь в 5 веке с соблюдением особого ритуала. Вы узнаете, какие факты об этом сакральном месте открылись в ходе раскопок. И услышите тайны раннехристианского памятника.

Особое значение имеет также монастырский комплекс в селе Тегер (13 век). Чем интересна его архитектура и какие секреты хранит обитель? Об этом вам также расскажут на экскурсии.

Организационные детали

  • Транспорт и сопровождение гида включены в стоимость экскурсии
  • Это программа на полдня, обед не предусмотрен — вы можете взять с собой перекус
  • Мы можем провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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