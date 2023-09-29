Гробницы, скульптуры, ритуалы - отправиться в путешествие в духе Индианы Джонса
В историко-археологическом комплексе «Агарак» вы прикоснётесь к тайнам скальных изваяний и оккультных ритуалов Древней Армении.
А неподалёку посетите царскую усыпальницу и выясните, какие секреты хранит раннехристианский памятник.
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Описание
Что вас ожидает
Историко-культурный заповедник Агарак
У подножия горы Арагац расположен один из самых поразительных археологических памятников Армении. На территории находятся целые комплексы выдолбленных в скале структур, большая часть которых связана с поселением раннебронзовой эпохи. Гид познакомит вас с историей этого места, а также расскажет о найденных следах древнего оккультизма и таинственной гробнице урартской эпохи.
Усыпальница древних правителей
Неподалёку находится ещё одна достопримечательность — усыпальница армянских царей и древнее захоронение. Останки царских особ были перезахоронены здесь в 5 веке с соблюдением особого ритуала. Вы узнаете, какие факты об этом сакральном месте открылись в ходе раскопок. И услышите тайны раннехристианского памятника.
Особое значение имеет также монастырский комплекс в селе Тегер (13 век). Чем интересна его архитектура и какие секреты хранит обитель? Об этом вам также расскажут на экскурсии.
Организационные детали
- Транспорт и сопровождение гида включены в стоимость экскурсии
- Это программа на полдня, обед не предусмотрен — вы можете взять с собой перекус
- Мы можем провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.