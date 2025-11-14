Мы отправимся в Сюникскую область, чтобы увидеть лучшие жемчужины юга! Вы прокатитесь по канатной дороге и насладитесь невероятными горными панорамами. Побываете в легендарном Татеве и Нораванке среди красных скал. Посмотрите на живописный водопад и попробуете армянское вино в Арени. И откроете для себя новые грани природы, истории и архитектуры Армении.

Описание экскурсии

Нораванк

Редкий пример армянской архитектуры прячется среди красных скал — это монастырь 13 века с уникальной двухэтажной церковью, в которую можно подняться по фасаду здания.

Татев

Один из древнейших монастырей Армении был построен в 9 веке. Если захотите — вы пролетите к нему над Воротанским ущельем по самой длинной в мире канатной дороге.

Водопад Шаки

Живописный 16-метровый водопад с романтичной легендой. Здесь вы отдохнёте, перезагрузитесь и сделаете яркие снимки.

Винодельня Арени

Добро пожаловать туда, где виноделие зародилось ещё в эпоху неолита! Вы попробуете местное вино, побываете в настоящем погребе и узнаете о традициях виноделия.

А ещё вы узнаете:

почему монастыри в Армении часто строили на краю ущелий

как Татев стал не только духовным центром, но и университетом Средневековья

о роли Гарегина Нжде в истории армянского сопротивления

о тайнах скальных гробниц Нораванка

почему виноград Арени считают древнейшим в мире

как появилось вино в Армении

какие легенды хранят воды Шакинского водопада

почему армяне до сих пор пекут хлеб в подземных тонирах

И о многом-многом другом!

