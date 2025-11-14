Мы отправимся в Сюникскую область, чтобы увидеть лучшие жемчужины юга! Вы прокатитесь по канатной дороге и насладитесь невероятными горными панорамами. Побываете в легендарном Татеве и Нораванке среди красных скал. Посмотрите на живописный водопад и попробуете армянское вино в Арени. И откроете для себя новые грани природы, истории и архитектуры Армении.
Нораванк
Редкий пример армянской архитектуры прячется среди красных скал — это монастырь 13 века с уникальной двухэтажной церковью, в которую можно подняться по фасаду здания.
Татев
Один из древнейших монастырей Армении был построен в 9 веке. Если захотите — вы пролетите к нему над Воротанским ущельем по самой длинной в мире канатной дороге.
Водопад Шаки
Живописный 16-метровый водопад с романтичной легендой. Здесь вы отдохнёте, перезагрузитесь и сделаете яркие снимки.
Винодельня Арени
Добро пожаловать туда, где виноделие зародилось ещё в эпоху неолита! Вы попробуете местное вино, побываете в настоящем погребе и узнаете о традициях виноделия.
А ещё вы узнаете:
- почему монастыри в Армении часто строили на краю ущелий
- как Татев стал не только духовным центром, но и университетом Средневековья
- о роли Гарегина Нжде в истории армянского сопротивления
- о тайнах скальных гробниц Нораванка
- почему виноград Арени считают древнейшим в мире
- как появилось вино в Армении
- какие легенды хранят воды Шакинского водопада
- почему армяне до сих пор пекут хлеб в подземных тонирах
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек). Пример транспорта можно увидеть в галерее. Детские кресла — по запросу. Пожалуйста, скажите о своём желании при бронировании
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — €17 за чел.
- Дегустация двух видов вина и экскурсия по погребу включены в стоимость
- По желанию мы заедем пообедать или остановимся для дегустации фермерских продуктов, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1180 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!Задать вопрос
